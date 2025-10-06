Během víkendu se záchranářům podařilo dostat do bezpečí asi 350 lidí, kteří byli odříznuti ve výšce 4900 metrů nad mořem.
Se zbývajícími dvěma stovkami horolezců, kteří na svahu zůstávají uvěznění, jsou úřady v kontaktu, uvedůa stanice BBC News.
V Číně je během října osm dní svátků, kterých mnoho lidí využilo k výpravě do hor včetně oblíbeného údolí Karma, jež vede k východní straně nejvyšší hory světa. Sněhové bouře jsou v tomto období nezvyklé a počasí, jaké oblast zažívá od pátku, je extrémní.