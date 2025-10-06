Na Everestu zůstává uvězněných dvě stě horolezců, nejméně jeden již zemřel

Nejméně jeden horolezec zemřel na podchlazení a více než 200 dalších zůstává uvězněno na východním svahu Mount Everestu v Tibetu. Tuto oblast, kterou si oblíbili horolezci i turisté, v pátek postihla sněhová bouře a o víkendu sněžení ještě zesílilo a zablokovalo cesty.
Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silní sněhová bouře. (6. října 2025) | foto: Reuters

Během víkendu se záchranářům podařilo dostat do bezpečí asi 350 lidí, kteří byli odříznuti ve výšce 4900 metrů nad mořem.

Se zbývajícími dvěma stovkami horolezců, kteří na svahu zůstávají uvěznění, jsou úřady v kontaktu, uvedůa stanice BBC News.

V Číně je během října osm dní svátků, kterých mnoho lidí využilo k výpravě do hor včetně oblíbeného údolí Karma, jež vede k východní straně nejvyšší hory světa. Sněhové bouře jsou v tomto období nezvyklé a počasí, jaké oblast zažívá od pátku, je extrémní.

