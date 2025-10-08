Podchlazení, ale v bezpečí. Dorazil zbytek horolezců uvězněných na Everestu

Skoro 900 horolezců, vysokohorských turistů, průvodců a dalších lidí, které sněhově vánice uvěznily na čínské straně Mount Everestu, se podařilo dostat do bezpečí, napsala ve středu agentura AP s odvoláním na zprávy čínských státních médií.

O sobotní noci oblast zasáhla silná bouře, která odřízla přístup k turistům, uvízlým v nadmořské výšce více než 4 900 metrů. Na místě bylo celkem 580 turistů a více než 300 průvodců, pastevců jaků a dalších pracovníků.

Asi 350 turistům se podařilo sestoupit do pondělního poledne a zbytek dorazil v úterý, uvedla státní média s odvoláním na místní úřady. Někteří turisté trpěli podchlazením, asi tucet z nich bylo museli odvést do bezpečí týmy záchranářů s jídlem, léky, topením a zásobami kyslíku.

Malebné svahy Mount Everestu byly dočasně uzavřeny. Bouře udeřila během týdenního státního svátku, který končí ve středu. V sousedním Nepálu zahynul jihokorejský horolezec při víkendové bouři poblíž vrcholu Mera Peak, 6 476 metrů vysoké himálajské hory jižně od Everestu, dodala AP.

V Číně je během října osm dní svátků, kterých mnoho lidí využilo k výpravě do hor včetně oblíbeného údolí Karma, jež vede k východní straně nejvyšší hory světa. Sněhové bouře jsou v tomto období nezvyklé.

Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silná sněhová bouře. (6. října 2025)
