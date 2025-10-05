Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Stovky místních vesničanů a záchranné týmy byly nasazeny k odklízení sněhu, který blokuje přístup do oblasti v nadmořské výšce přes 4900 metrů. Podle místních médií bylo prozatím zachráněno 350 lidí, kteří byli odvedeni do blízké obce.
Sněhová bouře začala už v pátek a postupně zesílila právě na východní straně, kterou si oblíbili horolezci. „Počasí není v tomto roce normální. Horský vůdce říkal, že takové počasí v říjnu ještě nezažil,“ uvedl jeden ze zachráněných. „Byla velká zima a vlhko. Hrozilo opravdové riziko hypotermie,“ dodal.
Region v současné době sužuje extrémní počasí. V sousedním Nepálu si prudké deště a následné sesuvy půdy vyžádaly nejméně 43 obětí. Jižní pobřeží Číny zasáhl tajfun Matmo, což si vynutilo evakuaci více než 150 tisíc lidí, píše BBC.