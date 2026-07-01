Při pádu z téměř 500 metrů si zlomila kotník. Záchranáře vítala při plném vědomí

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  19:51
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Záchranářská operace na Mount Shasta v Kalifornii.

Záchranářská operace na Mount Shasta v Kalifornii. | foto: Facebook/U.S. Forest Service – Shasta-Trinity National Forest

Mount Shasta (9. listopadu 2025)
Záchranářská operace na Mount Shasta v Kalifornii.
Mount Shasta (9. listopadu 2025)
Záchranářská operace na Mount Shasta v Kalifornii.
6 fotografií
Jednatřicetiletá horolezkyně přežila na kalifornské hoře Mount Shasta pád z výšky téměř 500 metrů. Záchranáře překvapilo, že nejvážnější viditelné zranění, které si přivodila, byl zlomený kotník. Navíc ji našli při plném vědomí. Žena byla součástí tříčlenné skupiny, která s lezením po horách příliš zkušeností nemá.

Pád nastal při výstupu po stezce Left of Heart, která je součástí oblíbené trasy Avalanche Gulch. Z nadmořské výšky přibližně 3960 metrů se žena zřítila po svaku o zhruba 460 metrů níže.

Mount Shasta (9. listopadu 2025)
6 fotografií

Kvůli oblačnosti se záchranářský vrtulník nemohl dostat přímo k místu nehody. Záchranáři proto museli poslední část cesty absolvovat pěšky. Při zásahu jim pomohl jeden z členů horolezecké skupiny a i další horolezec, který se náhodou vyskytoval poblíž.

Podle americké Lesní správy si žena zlomila pravý kotník a přivodila si i další zranění. Po ošetření ji záchranáři uložili do speciálních transportních nosítek, snesli do oblasti Lake Helen a odtud ji vrtulník přepravil do nemocnice Mercy Medical Center Mount Shasta.

Úřad po zásahu upozornil, že Mount Shasta je vysokohorské prostředí s rychle se měnícím počasím, strmými sněhovými a ledovými svahy i rizikem pádu kamenů. Horolezcům doporučil před výstupem sledovat aktuální podmínky, používat vhodné vybavení, nepřeceňovat své zkušenosti a vyrážet do hor se zkušenými partnery i plánem pro případ nouze.

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