Při pádu z téměř 500 metrů si zlomila kotník. Záchranáře vítala při plném vědomí

Pád nastal při výstupu po stezce Left of Heart, která je součástí oblíbené trasy Avalanche Gulch. Z nadmořské výšky přibližně 3960 metrů se žena zřítila po svaku o zhruba 460 metrů níže.
Kvůli oblačnosti se záchranářský vrtulník nemohl dostat přímo k místu nehody. Záchranáři proto museli poslední část cesty absolvovat pěšky. Při zásahu jim pomohl jeden z členů horolezecké skupiny a i další horolezec, který se náhodou vyskytoval poblíž.
Podle americké Lesní správy si žena zlomila pravý kotník a přivodila si i další zranění. Po ošetření ji záchranáři uložili do speciálních transportních nosítek, snesli do oblasti Lake Helen a odtud ji vrtulník přepravil do nemocnice Mercy Medical Center Mount Shasta.
Úřad po zásahu upozornil, že Mount Shasta je vysokohorské prostředí s rychle se měnícím počasím, strmými sněhovými a ledovými svahy i rizikem pádu kamenů. Horolezcům doporučil před výstupem sledovat aktuální podmínky, používat vhodné vybavení, nepřeceňovat své zkušenosti a vyrážet do hor se zkušenými partnery i plánem pro případ nouze.