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Největší účast v jeho životě. Na papežovu mši v Buenos Aires šly miliony lidí

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  18:00
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Pondělní mše s papežem Lvem XIV. v argentinské metropoli Buenos Aires se zúčastnilo 2,5 milionu lidí, uvedl Vatikán. Místní úřady dříve odhadly počet přítomných na dva miliony lidí, píší média. Papež je druhým dnem v Argentině, kde dříve navštívil také středisko péče o postižené, jehož fungování ohrožují vládní škrty.

Papež na mši ve čtvrti Palermo přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. Na místo mše proudily davy věřících již mnoho hodin před začátkem obřadu v pondělí odpoledne SEČ.

V první řadě seděli prezident Javier Milei, se kterým se papež setkal v neděli, a další členové vlády. Na začátku mše Lev připomněl obtíže, kterým podle něj čelí rodiny v současnosti. Zmínil sociální problémy, domácí násilí, nestabilní zaměstnání či závislosti.

S více než dvoumilionovou účastí je pondělní mše zřejmě největší akcí, které se papež zúčastnil od začátku své vlády v loňském roce, poukázal Vatikán.

Papež na mši ve čtvrti Palermo v argentinské metropoli Buenos Aires přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. (9. listopadu 2026)
Papež Lev XIV. na mši v argentinské metropoli Buenos Aires. (9. listopadu 2026)
Papež Lev XIV. na mši ve čtvrti Palermo v argentinské metropoli Buenos Aires přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. (9. listopadu 2026)
Papež Lev XIV. na mši v argentinské metropoli Buenos Aires. (9. listopadu 2026)
25 fotografií

Ještě před mší Lev zavítal do charitativního centra Cottolengo Don Orione na okraji Buenos Aires. Podle agentur se středisko stará o zhruba 400 vážně postižených lidí. V posledních měsících však čelí finančním problémům kvůli vládním škrtům, které prosazuje prezident Milei, a vysoké inflaci.

„To, jak rozvinutá je nějaká země, se měří přijetím, které je schopná poskytnout lidem s postižením a speciálními potřebami,“ řekl papež při návštěvě. Současně kritizoval společnosti, které se řídí jen „ekonomickým úspěchem a kultem fyzického vzhledu“.

Hlava katolické církve navštívila Argentinu poprvé od roku 1987. Na veřejných akcích Lev zmiňuje svého předchůdce papeže Františka, který se narodil právě v této zemi.

František, který byl mnoho let arcibiskupem v Buenos Aires, však v době, kdy vedl katolickou církev, svou rodnou zemi nenavštívil.

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