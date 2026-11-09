Papež na mši ve čtvrti Palermo přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. Na místo mše proudily davy věřících již mnoho hodin před začátkem obřadu v pondělí odpoledne SEČ.
V první řadě seděli prezident Javier Milei, se kterým se papež setkal v neděli, a další členové vlády. Na začátku mše Lev připomněl obtíže, kterým podle něj čelí rodiny v současnosti. Zmínil sociální problémy, domácí násilí, nestabilní zaměstnání či závislosti.
S více než dvoumilionovou účastí je pondělní mše zřejmě největší akcí, které se papež zúčastnil od začátku své vlády v loňském roce, poukázal Vatikán.
Ještě před mší Lev zavítal do charitativního centra Cottolengo Don Orione na okraji Buenos Aires. Podle agentur se středisko stará o zhruba 400 vážně postižených lidí. V posledních měsících však čelí finančním problémům kvůli vládním škrtům, které prosazuje prezident Milei, a vysoké inflaci.
„To, jak rozvinutá je nějaká země, se měří přijetím, které je schopná poskytnout lidem s postižením a speciálními potřebami,“ řekl papež při návštěvě. Současně kritizoval společnosti, které se řídí jen „ekonomickým úspěchem a kultem fyzického vzhledu“.
Hlava katolické církve navštívila Argentinu poprvé od roku 1987. Na veřejných akcích Lev zmiňuje svého předchůdce papeže Františka, který se narodil právě v této zemi.
František, který byl mnoho let arcibiskupem v Buenos Aires, však v době, kdy vedl katolickou církev, svou rodnou zemi nenavštívil.