Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než 18 let, nejmladší oběti bylo pouze 14 let.
Při požáru v baru Le Constellation v noci na Nový rok zemřely podle předběžných údajů čtyři desítky převážně mladých lidí a 115 dalších utrpělo zranění.
Mezi 16 identifikovanými oběťmi jsou čtyři Švýcarky, šest Švýcarů, dva Italové, mladík s občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů, Rumun, Francouz a Turek.
Údaje o obětech zveřejňuje policie postupně, přičemž jejich jména veřejně nesděluje. V sobotu uvedla věk a národnost osmi mrtvých, po nedělním prohlášení je identifikováno 24 obětí.
České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.
Vzpomínková mše
Stovky lidí se v neděli vydaly na tichý pochod, aby uctily památku obětí silvestrovského požáru v baru ve švýcarském alpském letovisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 40 lidí a mnoho dalších bylo těžce zraněno.
Po hodinové mši v kapli Chapelle Saint-Christophe se připojili k tichému průvodu, který zamířil k baru Le Constellation, kde požár vypukl. Před barem zároveň vznikl provizorní památník, kam lidé pokládali květiny, plyšové hračky a svíčky.
Policie obvinila majitele baru
Švýcarské orgány zahájily trestní stíhání dvou provozovatelů baru Le Constellation.
„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.
Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.
