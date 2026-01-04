V Crans-Montaně se konala mše za zemřelé. Policie identifikovala další oběti požáru

,
  13:20aktualizováno  13:20
V neděli se ve švýcarské Crans-Montaně konala vzpomínková mše za čtyři desítky lidí, kteří zemřeli při tragickém požáru. Ten vznikl během oslav nového roku v místním baru, oheň zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky v blízkosti stropu. Švýcarská policie zároveň zveřejnila národnost a věk dalších 16 obětí.
Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v luxusním lyžařském středisku Crans-Montana v jihozápadní Švýcarsku. (4. ledna 2025) | foto: Reuters

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...
Člověk nese květiny k provizornímu památníku před barem „Le Constellation“ po...
Lidé nosí květiny k památníku, který připomíná smrtelný požár během...
Vzpomínkové mše na počest obětí po smrtelném požáru a výbuchu během...
23 fotografií

Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než 18 let, nejmladší oběti bylo pouze 14 let.

Při požáru v baru Le Constellation v noci na Nový rok zemřely podle předběžných údajů čtyři desítky převážně mladých lidí a 115 dalších utrpělo zranění.

Mezi 16 identifikovanými oběťmi jsou čtyři Švýcarky, šest Švýcarů, dva Italové, mladík s občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů, Rumun, Francouz a Turek.

Údaje o obětech zveřejňuje policie postupně, přičemž jejich jména veřejně nesděluje. V sobotu uvedla věk a národnost osmi mrtvých, po nedělním prohlášení je identifikováno 24 obětí.

České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.

Vzpomínková mše

Stovky lidí se v neděli vydaly na tichý pochod, aby uctily památku obětí silvestrovského požáru v baru ve švýcarském alpském letovisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 40 lidí a mnoho dalších bylo těžce zraněno.

Po hodinové mši v kapli Chapelle Saint-Christophe se připojili k tichému průvodu, který zamířil k baru Le Constellation, kde požár vypukl. Před barem zároveň vznikl provizorní památník, kam lidé pokládali květiny, plyšové hračky a svíčky.

Policie obvinila majitele baru

Švýcarské orgány zahájily trestní stíhání dvou provozovatelů baru Le Constellation.

„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.

Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.