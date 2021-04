‚Museli jsme ho dostat pod kontrolu.’ Video u soudu poprvé ukázalo reakci policisty, který dusil Floyda

New York Další den ostře sledovaného soudního procesu s Derekem Chauvinem, bývalým policistou, který čelí obvinění z vraždy černocha George Floyda, přinesl i první pohled na jeho bezprostřední reakci poté, co bezvládného muže odvezla sanitka. Chauvina konfrontoval jeden ze svědků s tím, že to, co právě viděl, bylo špatně. „To je názor jednoho člověka,“ odvětil mu na to Chauvin.

Zveřejněné video pochází z kamery, kterou měl Chauvin na sobě, a zachycuje rozhovor mezi ním a Charlesem McMillianem těsně po tragické události, informuje CNN. Přináší tak poprvé Chauvinův pohled na událost. Jednašedesátiletý McMillian u soudu vypověděl, že to, co viděl, bylo špatně, a proto se rozhodl za tehdejším policistou jít a říct mu to. Chauvin okamžitě svůj zásah před McMillianem obhajoval. Floydův proces hledá spravedlnost, potrvá asi měsíc. Policistovi hrozí trest až 40 let za mřížemi „To je názor jednoho člověka,“ řekl mu a pokračoval: „Museli jsme ho dostat pod kontrolu, protože to je dost velký chlápek. Vypadá to, že asi na něčem jede.“ McMillian během policejního zásahu nejdříve na Floyda naléhal, aby s policií spolupracoval, když mu opakoval: „Nemůžeš vyhrát“. Na záběrech z místa je také slyšet, jak McMillian v moment, kdy Floyd prosí o pomoc, říká policistům, ať dají pryč koleno z jeho krku. Podle právníka obhajoby Erica Nelsona je celý případ mnohem složitější. Tvrdí, že Chauvin jednal podle svého policejního výcviku a příčinou Floydovy smrti byla kombinace drog a zdravotních potíží.

Ve třetím dni soudu s expolicistou Chauvinem bylo vyslýcháno několik svědků události a líčení přineslo další záběry z místa, které ukazují poslední momenty George Floyda, při nichž muž opakuje, že nemůže dýchat, a volá matku.

Omlouvám se Georgi Floydovi, že jsem neudělala víc, řekla dívka, která natočila policejní zásah Přelíčení doprovázely silné emoce. McMillian během něj propukl v pláč a jednání muselo být na chvíli přerušeno. „Cítím se bezmocně,“ řekl potom. Ostatní svědci pak vypovídají o pocitech viny, kterou cítí. Devatenáctiletý Christopher Martin pracoval jako prodavač v Cup Food a právě jemu se Floyd pokusil zaplatit bankovkou, kterou Martin považoval za padělanou. Martin ve středu popsal, že cítí „nevíru a vinu“, protože interakce s ním nakonec vedla až k Floydově smrti. „Kdybych tu bankovku jednoduše nepřijal, nemuselo se to stát,“ uvedl.

Mezi svědky u soudu vypovídala i hasička Genevieve Hansenová, která byla v době činu na procházce mimo službu. Na místě se pokusila neúspěšně Floydovi pomoct a opakovaně policii požádala, aby mu zkontrolovala puls, což muži zákona odmítli udělat. Pětačtyřicetiletý Chauvin obvinění z vraždy odmítá a obhajoba se chystá argumentovat, že Floyd zemřel na předávkování. Tragický incident z 25. května 2020 odstartovalo hlášení na policii, podle něhož se Floyd pokusil zaplatit padělanou bankovkou, na základě kterého se ho strážníci pokusili zatknout. Podle policie se Floyd bránil, video z místa ale ukazuje muže, jak leží na zemi a prosí, aby ho Chauvin nechal dýchat. Ten mu klečel na krku podle posledních informací 9 minut a 29 sekund. Afroameričan během té doby ztratil vědomí a po převozu do nemocnice zemřel. Jeho smrt vyvolala vlnu masivních protestů proti policejnímu násilí a systémovému rasismu jak v USA, tak v dalších částech světa.