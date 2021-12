Musíme dokázat ubránit naše vnější hranice, tam není o čem diskutovat, říká slovenský expremiér Dzurinda

Lidovky.cz: Jak často musíte v Bruselu vysvětlovat, co ve střední Evropě děláme, kdy nám někdy v její západní část nerozumí?

Asi vás zklamu, žádnou dramatickou zprávu nepodám. Možná si někdy myslíme, že naše vnitřní problémy hýbou světem, ale ono to tak není. Ano, stává se, že se mě lidé ptají, kam se ubírají Maďarsko a Polsko, ale nedramatizoval bych to.