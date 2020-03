‚Musíme vydržet.’ Wu-chan se chystá na život po koronaviru, zákaz vycházení trvá

Po několik týdnů byl krámek Gua Hao v jihozápadním Wu-chanu prázdný. Nikdo neprošel ani kolem jeho dveří. Život ve městě, kde se zrodila smrtící pandemie nového koronaviru, se však začal měnit. „Roste především počet aut v ulicích, což je jednoznačný důkaz toho, že životy lidí se mění k lepšímu,“ uvedl pro deník Globe and Mail Hao.



Důkaz o tom, že se situace zlepšila, přinášejí i lékařské a zdravotnické týmy. Čína ve čtvrtek ohlásila, že Wu-chan nemá žádného nového pacienta nakaženého koronavirem. Dva týdny již nebyly ani případy v okolní provincii Chu-pej.

„Naplňuje mě to nadějí. Na začátku vše vypadalo neuvěřitelně vážně. Teď se ale situace zlepšuje a my pomalu začínáme uklízet,“ dodal Hao.

Město, které je téměř dva měsíce v karanténě, se snaží vrátit do normálu. Na obnovení provozu se postupně připravují pošty, kterých by koncem března mělo znovu otevřít až 50 procent. Podobně jsou na tom i továrny, z nichž by se některé měly znovu rozběhnout již 20. března.

Wu-chan je však nadále městem duchů. Občané musí zůstávat ve svých domovech a vládní nařízení se stále neuvolnila. „Ve skutečnosti se v posledních dnech stala ještě striktnějšími,“ popsal obyvatel města Wan Jun. Podle něj bezpečnostní složky hlídají každý bytový komplex, aby nedošlo k prolomení karanténních opatření těsně před jejich koncem.

„Prostě jsme nějak přijali realitu každodenního života. Přizpůsobili jsme se novému životu,“ uvedla pro National Public Radio epidemioložka Lin Jangová působící na Hongkongské polytechnické univerzitě. Do Wu-chanu přijela za svými rodiči na Nový lunární rok a kvůli karanténě musela zůstat po několik týdnů. „Z paniky a strachu jsme přešli ke smíření.“

Po opadnutí největšího náporu nákazy se z Wu-chanu může do svých domovů vrátit na 3675 lékařů, kteří žijí mimo město. Na sociálních sítích se tak již objevila videa, na nichž se nemocnice loučí s lékaři a ti symbolicky odkládají roušky.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

Jednou z nejsdílenějších fotek z Číny se pak stal snímek lékaře ležícího na jednom z lůžek v provizorní nemocnici. Vyčerpaný lékař Ťiang Wen-jang v ochranném obleku si mohl konečně odpočinout - všichni pacienti byli pryč.

#Photo_of_the_day: The last night at #Wuhan's last makeshift hospital, Doctor Jiang Wenyang is lying on the empty bed, exhausted and relieved. Tomorrow this one last makeshift hospital will be closed for good. (Photo by Lai Xinlin) pic.twitter.com/p7jB1BcXvZ