Elon Musk upouští od založení politické strany. Bojí se o vztah s Vancem

  11:38aktualizováno  11:38
Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, napsal list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.
Elon Musk, Donald Trump a J. D. Vance během Trumpovy prezidentské kampaně v roce

Elon Musk, Donald Trump a J. D. Vance během Trumpovy prezidentské kampaně v roce | foto: ČTK

Donald Trump, Elon Musk a J. D. Vance na fotbalovém utkání v Marylandu (14....
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Americký viceprezident J. D. Vance se při návštěvě Říma a Vatikánu setkal s...
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
9 fotografií

Musk oznámil záměr založit politickou stranu s názvem Amerika (America Party) v červenci po rozkolu s prezidentem Donaldem Trumpem ohledně jeho zákona o rozpočtu a daňových škrtech.

Podnikatel se v poslední době soustředí na udržování vztahů s viceprezidentem J. D. Vancem, píše The Wall Street Journal. Musk podle listu připustil, že založení nové strany by jeho vztah s Vancem poškodilo. Nejbohatší člověk na světě a jeho spojenci sdělili lidem blízkým Vanceovi, že miliardář zvažuje finančně podpořit Vance, pokud se rozhodne kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028.

Musk podporoval Trumpa v loňské předvolební kampani. Podle údajů federální volební komise na ni vynaložil více než 290 milionů dolarů (asi 6,1 miliardy korun). Po Trumpově inauguraci vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou Trump pověřil rozsáhlými škrty ve federální sféře. V květnu Musk DOGE opustil.

Vance, jenž po Muskově veřejném sporu s Trumpem vyzval k usmíření, tento měsíc zopakoval svůj postoj a uvedl, že Muska požádal o návrat do řad republikánů, píše agentura Reuters.

