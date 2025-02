Šéfka americké sociální správy skončila, odmítla dát Muskovi citlivá data občanů

Odchod Michelle Kingové z čela SSA není první případ, kdy kvůli těmto snahám odstoupil vysoce postavený vládní činitel. Podobný vývoj nastal v lednu na ministerstvu financí, když Muskovi lidé chtěli přístup do obřího platebního systému americké vlády. Nejvýše postavený úředník na ministerstvu David Lebryk nechtěl požadavku vyhovět, načež jej vedení resortu z funkce vytlačilo.

O odstoupení Kingové jako první informoval deník The Washington Post (WP), podle kterého dočasná šéfka SSA rezignovala v neděli. Na úřadu působila déle než 30 let, ovšem vedla jej jen necelý měsíc. Americký prezident Donald Trump místo ní pověřil vedením instituce jiného kariérního úředníka, zatímco čeká na to, až Senát potvrdí nominaci manažera Franka Bisignana jako řádného šéfa agentury.

SSA je úřad s téměř 60 000 zaměstnanci, který ročně vyplácí Američanům objem peněz odpovídající asi pětině veškerých státních výdajů, napsal deník The New York Times (NYT). Orgán zároveň podle tisku disponuje obrovským množstvím osobních údajů od adres, přes bankovní data po údaje o pracovní historii občanů.

„Má naše bankovní informace, naše záznamy o příjmech, jména a věk našich dětí a ještě mnohem víc,“ řekla NYT Nancy Altmanová, která vede organizaci Social Security Works podporující posilování systému sociálního zabezpečení. „Nelze dostatečně zdůraznit, jak vážný problém tohle je,“ řekla o snaze Muskových lidí získat k datům přístup.

O jaké údaje konkrétně usilovali, nebylo ihned jasné. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová sdělila médiím, že Trump Muska pověřil, aby v SSA odhalil „podvody“. Miliardář a prezidentův blízký poradce v pondělí v příspěvku na své sociální síti X naznačoval, že interní vládní údaje svědčí o vyplácení sociálních dávek milionům mrtvých lidí. Loňský audit systému provedený generálním inspektorem SSA nicméně dospěl k závěru, že úřad mezi lety 2015 a 2022 nesprávně vyplatil méně než jedno procento všech peněz zaslaných občanům.

Lidé z Muskova týmu v posledních týdnech pronikají do agentur napříč federální vládou a dostávají se do systémů, které jsou běžně silně chráněné. Kromě zmíněného platebního mechanismu ministerstva financí jde také o záznamy o milionech federálních zaměstnanců. Deník WP v neděli informoval, že tým pověřený zeštíhlením státu usiluje také o přístup do ostře střeženého systému daňového úřadu IRS s detailními informacemi o všech daňových poplatnících, podnicích a neziskových organizacích ve Spojených státech.