Bez Trumpova vítězství nedojde k meziplanetární záchraně lidstva, míní Musk

„Pokud se něco neudělá s byrokratickým udusáním Ameriky, lidstvo nikdy nedosáhne hvězd. To je můj největší problém a proto musí Trump vyhrát,“ napsal v pátek Musk na sociální síti X, kterou také vlastní.

„Protože alternativou je pokračující expanze utlačovatelské velké vlády, která znemožňuje pokrok. Pokud nebudeme multiplanetární, je jen otázkou času, kdy přírodní nebo člověkem způsobená katastrofa zničí život na Zemi, stejně jako to, co se stalo dinosaurům,“ pokračoval.

„Tato volba je existenční pro život, jak jej známe,“ uzavřel Musk ve svém nejnovějším projevu podpory republikánskému kandidátovi.

V sobotu vůbec poprvé také Musk podpoří Trumpa veřejně, a to v Pensylvánii, která patří mezi klíčové státy, u nichž není dopředu jasný vítěz a který může rozhodnout o tom, kdo volby nakonec vyhraje. „Budu tam, abych ho podpořil,“ napsal Musk na X, kde dal už v červenci najevo, že kandidaturu republikánského kandidáta „plně podporuje“. Na Trumpovu kampaň také přispívá desítkami milionů dolarů měsíčně.

Trump si Muska předchází

Trump se Muskovi za podporu v předvolební kampani už odměňuje. Přinejmenším sliby. A to tím, že ho hodlá jmenovat do komise, která má navrhnout praktická řešení, jak zeštíhlit stát a zmírnit tím pádem i byrokracii. Rovněž ho ujistil podporou ve snaze poslat v co nejbližší době lidský výsadek na Mars.

Na jednom ze svých mítinků Trump dokonce tvrdil, že se lidé na rudou planetu dostanou do konce jeho čtyřletého mandátu. Pokud tedy bude znovu zvolen.

„Mluvil jsem s Elonem. Elon dá raketové lodě do pohybu, protože chceme dobýt Mars před koncem mého volebního období. Chceme to udělat,“ slíbil Trump. Musk projev sdílel na své síti s potěšeným komentářem.

Muskovi stojí v cestě na Mars řada technických překážek, největším úskalím však může být finanční náročnost. Miliardář si každopádně stěžuje zejména na přehnanou byrokracii a zbytečné ekologické posudky, kterými podle něj Federální úřad pro letectví (FAA) brzdí vývoj kosmické lodi Starship. Ta má v misích při znovudobývání Měsíce a kolonizace Marsu hrát ústřední roli.