Britského cyklistu při sjíždění lesa omylem zastřelil francouzský lovec

Montriond (Francie) Ve Francouzských Alpách, poblíž hranic se Švýcarskem, došlo v sobotu ke smrtelné nehodě. Čtyřiatřicetiletý muž z Británie byl omylem zastřelen mladým Francouzem, když na kole projížděl lesem. Podle dostupných informací byl cyklista na místě mrtvý. Mladík, který muže usmrtil, upadl do hlubokého šoku a záchranáři jej museli odvézt do nemocnice.

Oběť zatím nebyla identifikována, jasné ovšem je, že jde o muže z Velké Británie. Dvadvacetiletý pachatel, který je prozatím v péči lékařů bude vyšetřován z násilného zabití. Incident se stal na dobře viditelné a poměrně často používané cestě a muže zasáhla pouze jedna střela, píše server BBC.



„Muž upadl do šoku potom, co si uvědomil, co se stalo a je v péči lékařů. Teď ho čeká soud a pravděpodobně vězení,“ uvedla policie.



Nehoda pravděpodobně proběhla mezi šestou a sedmou hodinou večer v oblasti Montriond poblíž hranic se Švýcarskem, takže už se stmívalo a je možné, že si muže střelec spletl s rychle se pohybujícím zvířetem. Zastřelený muž byl podle dostupných zdrojů majitelem restaurace v městečku Les Gets a v místě, kde byl zastřelen, žil několik let.

„Jsme v kontaktu s místními úřady, řešíme s nimi okolnosti nehody a snažíme se co nejlépe pomoci rodině,“ řekl mluvčí britského ministerstva zahraničí.



Nehoda se stala sotva dva týdny poté, co byl jiný mladý lovec odsouzen k roku odnětí svobody, kvůli podobné nehodě, kdy omylem při honu zastřelil běžce jedinou ranou. Sobotní incident proto opět vyvolal dohady o tom, zda se neměla zpřísnit pravidla pro lovecké oblasti, které jsou veřejně přístupné a lidmi velmi oblíbené a vyhledávané.

Podle francouzské národní agentury pro lov a a divou zvěř bylo mezi červnem 2017 a koncem květnba 2018 zraněno během lovu 115 lidí. 13 zranění bylo smrtelných, z nichž tři oběti nebyli přímo lovci, ale náhodní kolemjdoucí.