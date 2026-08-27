Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného.
Žena podala tento týden oznámení na policii, protože muže viděla nahého na balkoně se dvěma dětmi. Později se ukázalo, že se jedná o nezletilé dcery obžalovaného. Situaci si nahrála.
Podle úřadů porušil muž zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénních činů na veřejnosti. Za to mu nyní hrozí až několik let vězení. Čech provinění odmítá, ačkoliv žalobci tvrdí, že vystavení nahotě může děti poškodit. Obhajoba naopak argumentovala, že v České republice je běžné, že rodiče jsou před dětmi i nazí.