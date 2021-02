Před soudem stanul muž, který byl inspirací pro film Hotel Rwanda. Úřady ho obžalovaly z podpory terorismu

Kigali Muž, jehož životní příběh se stal předlohou pro známý hollywoodský snímek Hotel Rwanda, ve středu stanul před soudem. Rwandské úřady jej obžalovaly z podpory terorismu, uvedla agentura AP. V době občanské války v Rwandě Paul Rusesabagina využil svého postavení manažera prominentního hotelu, aby zachránil přes tisíc uprchlíků. Za to mu byla udělena prezidentská medaile USA. Muž žil od roku 1996 v exilu, za nevyjasněných okolností se ale objevil ve Rwandě loni v létě.

Rusesabagina před soudem zdůraznil, že je belgické národnosti a zpochybnil jurisdikci soudu. To žalobce odmítl tvrzením, že se muž nikdy nevzdal občanství své rodné země. Rusesabaginovi příbuzní se bojí, že v Rwandě se nedočká spravedlivého procesu ani dostatečné právní pomoci.



Obhájci tvrdí, že Rusesabagina byl do Rwandy unesen. Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch také mluví o „vynuceném zmizení“. V srpnu loňského roku se muž ztratil v Dubaji a pár dní poté byl dopraven do Rwandy na palubě letadla, které údajně směřovalo do Burundi. Bývalý hoteliér, který je také velkým kritikem stávajícího prezidenta Paula Kagamého, žil od roku 1996 v exilu ve Spojených státech a v Belgii.

Koncem září Rusesabagina před soudem připustil, že se podílel na založení jedné z povstaleckých skupin, Demokratických síl pro osvobození Rwandy (FDLR), odmítl ale, že by se podílel na bojích či zločinech. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení.

Rusesabagina v roce 1994 využil svého postavení hotelového manažera a zachránil na 1200 uprchlíků. Při tehdejších etnických bojích bylo zabito na 800 000 lidí, a to převážně příslušníků kmene Tutsiů a umírněných představitelů kmene Hutů.