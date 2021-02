Muž na Floridě zastřelil dva agenty FBI. Sledoval je kamerou u zvonku, pak spustil palbu skrz dveře

Muž byl podezřelý v případu násilí na dětech a držení materiálu o jejich pohlavním zneužívání. Agenti FBI jej chtěli zatknout v bytovém komplexu Water Terrace. Policisté dům obklíčili a plánovali, jak do něj vniknou, co ale poté následovalo, nikdo nečekal.



Podezřelý totiž podle listu Miami Herald sledoval přicházející agenty kamerou umístěnou u zvonku a skrze dveře spustil palbu útočnou automatickou puškou. Na otázku, kolik výstřelu padlo, mluvčí Policie Sunrise Otishia Browningová-Smithová dle BBC odpověděla: „Příliš mnoho na spočítání.“



Po střelbě na agenty se muž v domě zabarikádoval a později se podle New York Post sám zabil. Jiné zdroje informují jen o jeho smrti s tím, že příčiny jsou nejasné a celý případ se stále vyšetřuje.

Two FBI agents were killed and another three were wounded during an early morning raid at a Sunrise, Florida, home as they were executing a court-ordered search warrant, the FBI said in a statement https://t.co/NSy6SqLiIg pic.twitter.com/cK5WkZqL6w