Influencer se natáčel, jak skočí do díry v ledu a vyplave z jiné. Už se nevynořil

  11:31aktualizováno  11:31
Tragicky skončil pokus čtyřicetiletého muže v Německu podplavat pod hladinou zamrzlého rybníka. Už se nevynořil. Svůj pokus přitom celou dobu natáčel. Hasiči našli jeho tělo až po několika hodinách.
Němečtí hasiči nacvičují záchranu člověka z ledové vody. (ilustrační snímek)

Němečtí hasiči nacvičují záchranu člověka z ledové vody. (ilustrační snímek) | foto: ČTK

Neštěstí se stalo v pondělí na zamrzlém rybníku v obci Wismar-Wendorf (Meklenbursko-Přední Pomořansko), informují německá regionální média.

Čtyřicetiletý muž vyřezal v ledu silném asi sedm centimetrů místního rybníku dvě díry. Jeho plán byl skočit do jedné, podplavat pod hladinou a vynořit se z druhé. To vše před zapnutou kamerou.

Muž, kterého záchranáři identifikovali jako influencera, se však už zpět na hladině neobjevil.

Svědek jeho pokusu zavolal záchranáře. Ti pomocí motorových pil vyřezali v ledu další otvory a rybník hluboký něco přes metr a půl systematicky prohledávali.

Až po několika hodinách záchranáři z vody vytáhli bezvládné tělo, lékař už mohl konstatovat pouze smrt. Policie kameru a záznam zajistila.

