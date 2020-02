Muž přispěchal na pomoc sousedovi napadenému dvěma pitbuly, omylem ale kuší zastřelil jeho

Adams (USA) Muž v americkém státě Massachusetts přispěchal na pomoc svému sousedovi, kterého napadli jeho dva vlastní pitbulové. Po psech střílel z kuše, omylem ovšem zasáhl šípem napadeného muže, který střelnému zranění podlehl. O kuriózní příhodě informoval deník Independent.

Celá událost se odehrála ve středu odpoledne v americkém městě Adams. Sedmadvacetiletý Joshua Jadusingh byl v bytě se svými dvěma pitbuly a malou dcerou, když na něj z neznámého důvodu zaútočili psi. Není jasné, co způsobilo náhlý útok, policie ovšem uvedla, že oba psi měli sklony k agresivitě již dříve.

Nejmenovaný soused, kterého místní popisují jako „dobrého člověka“, zaslechl hluk a popadl svou kuši a šípy. Když vběhl do bytu, začal po psech střílet a jednoho z nich zasáhl do krku. Šíp se ovšem neznámým způsobem odrazil a zasáhl Jadusingha, který se snažil se před psy zabarikádovat za dveřmi. „Soused zasáhl pitbula do zátylku, ovšem pes nezemřel. Šíp se změnil svůj směr a prostřelil dveře, za nimiž stál vystrašený muž,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Harringtonová na tiskové konferenci. Zvířata prý byla tak zuřivá, že útočila i na přijíždějící policisty. Policisté oba pitbuly zastřelili.

Jadusinghova smrt se bude u soudu údajně posuzovat jako nehoda. Soused, který vlastnil kuši legálně, spolupracuje s policií. Podle serveru Independent muže nečeká žádný trest.

„Ve skutečnosti se s Jadusinghem velmi přátelil a věděl, že v tom bytě je dítě. Byla to opravdu těžká, stresující situace a myslím, že dělal, co mohl,” dodala mluvčí policie. Dcera zastřeleného muže vyvázla z celého incidentu bez zranění.