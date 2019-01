Američan si v národním parku zlomil nohu. Kvůli vládnímu shutdownu ho museli vynést na zádech

NEW YORK/PRAHA V období vládního „shutdownu“ ve Spojených státech jsou omezovány některé státní služby. Mnozí zaměstnanci byli staženi i z národního parku Big Bend, kam se svým přítelem vyrazil turista Josh Snider. Když si po pádu ze skály zlomil nohu, záchranná služba mu z důvodu omezeného provozu odmítla asistenci a za lékaři jej tak museli donést ostatní návštěvníci v čele se strážcem parku.

Turista Josh Snider se vypravil do národního parku Big Bend v Texasu na Štědrý den. Byl si vědom toho, že v období vládního „shutdownu“ zde nebude žádný servis pro zákazníky ani ochranka, doufal ale, že to bude znamenat také méně návštěvníků a větší klid. Během kempování si ale zlomil nohu a potřeboval okamžitou pomoc.

Shutdown, neboli platební neschopnost vlády, který vyvolal americký prezident Donald Trump, jenž chce tímto radikálním krokem zajistit financování výstavby pohraniční zdi s Mexikem, ale ovlivnil i provoz záchranné služby, která nemohla v divočině zasáhnout.

Na Snidera ale naštěstí narazili ostatní návštěvníci. Čtyřčlenná rodina, další turista a jeden z ochránců parku jej z Canyonu Santa Elena odnesli do bezpečí. „Stal se z toho jeden z nejkrásnějších momentů,“ řekl Snider serveru CNN. „Bylo skvělé vidět, jak se lidé dali dohromady, aby mi pomohli.“

Park zůstal otevřen, ale bez servisu pro návštěvníky

Na rozdíl od předchozích vládních shutdownů, kdy národní parky zcela zavřely, zůstaly jejich brány pod administrativou Donalda Trumpa i přes výrazný nedostatek zaměstnanců otevřeny.

Národní park Big Bend má rozlohu 3242 kilometrů čtverečních a leží v jihozápadním Texasu. Na jeho území se nachází například pohoří Chisos nebo část Čivavské poušti. Ačkoli je park pro veřejnost otevřen, neposkytuje v současné době žádné služby. Několik kempů a stezek je navíc zavřených z hygienických důvodů a kvůli problémům se zásobováním.

Stezka ke kaňonu Santa Elena byla ovšem v době, kdy park navštívil Snider se svým přítelem Michaelem Brightem, otevřená. Dvojice strávila dvě noci kempováním v Big Bendu a měla v plánu vrátit se do města Austin, v němž Snider žije, pětadvacátého prosince.

Bezmoc a neschopnost

Když Snider šplhal na skálu, ztratil rovnováhu a spadl z výšky zhruba dvou metrů do řeky pod ní. Nejprve se Bright, který přijel za svým přítelem ze San Francisca, staral hlavně o to, aby Snider v řece neztratil klíčky od auta. Pak si všiml, že se nemůže zvednout. „Bylo zřejmé, že si vážně ublížil a nemůže se hýbat,“ uvedl podle CNN Sniderův přítel.

Turisté začali řešit, jak se dostanou z parku ven. „Věděl jsem, že to bude velmi těžké,“ popsal Snider. „Cítil jsem se bezmocný, neschopný, v pasti.“

Když se Snider dostal na říční břeh, narazila na něj skupinka turistů, Tom Fan s manželkou a dospívajícími dětmi. „Bylo jasné, že je nějaký problém,“ uvedl Fan. Použili telefon Fanovy manželky a zavolali do kanceláře Big Bendu na oddělení záchranné služby. Tam byli přepojeni na operátorku.

Do parku nešlo poslat lékařskou pomoc

Bright popsal situaci a operátorka mu sdělila, že zdroje jsou kvůli vládnímu shutdownu omezeny. Nabídla, že zavolá ochránci parku, zároveň ale návštěvníky nabádala, aby došli na začátek turistické stezky. Do nitra parku nebylo možné poslat lékařskou pomoc.

Následně se ke skupině připojil další turista. Dospělí se postupně střídali v přenášení Snidera, děti nesly láhve s vodou. U ústí stezky narazili na ochránce parku, který zraněného donesl na konec.

Podle Snidera byl ochránce parku výrazně menší než on sám, ale rozhodně odhodlaný pomoci. „Usiloval o to, aby mě odtamtud v bezpečí dostal. Pořád říkal něco vtipného a snažil se to odlehčit,“ vzpomíná zraněný.

Tým záchranářů dorazil ke vstupu na stezku a na místě Snidera vyšetřil. Zraněný byl poslán do dvě hodiny vzdáleného zdravotnického centra ve městě Alpine, kde se dozvěděl diagnózu: zlomenina lýtkové kosti a natržený vaz v kotníku.

Shutdown způsobil spor o zeď u Mexika

Sedmadvacátého prosince odletěl Snider za svou rodinou do New Yorku a podstoupil operaci. V současné době se zotavuje doma.



Snider je údajně rád, že jeho zranění nebyla vážnější, a oceňuje pomoc ostatních. Vláda by ale podle něj měla zvážit jiný přístup v době shutdownu, aby předešla podobným nepříjemnostem. „Můžu si jen představovat, čím může zrovna teď procházet někdo, kdo potřebuje servis, jehož se mu nedostává,“ uvedl.

S vládním shutdownem se USA potýkají již přes dva týdny. Způsobil jej spor prezidenta Trumpa s Kongresem, který odmítá uvolnit peníze ve státním rozpočtu na stavbu zdi u hranic s Mexikem. Návrh Kongresu na provizorní financování federální vlády prezident odmítl již v prosinci. Kvůli shutdownu byly statisíce státních zaměstnanců nuceny jít na neplacenou dovolenou a některé vládní úřady a další federální instituce jsou mimo provoz, jiné jsou pak v provozu omezeném.