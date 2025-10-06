V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí

Nejméně 16 lidí zranil muž v australském Sydney, když v neděli večer začal střílet na rušné nákupní ulici. Na místě střelby vypukla panika, informovala v pondělí policie, která muže následně zadržela. Motivy 60letého střelce zůstávají neznámé. Bezpečnostní složky ale vyloučily, že by šlo o akt terorismu nebo organizovaného zločinu.

„Zavládla panika. Všechno se odehrálo strašně rychle, že jsem ani nepochopil, co se děje,“ řekl Joe Azar, který pracuje blízko místa střelby.

Policie uzavřela čekárnu v místě střelby, kde bylo v neděli zraněno několik lidí v Croydon Parku v australském Sydney (6. října 2025).
Policista pracuje na místě střelby, při které bylo v neděli zraněno několik lidí v Croydon Parku v australském Sydney (6. října 2025).
Označené místo střelby v Croydon Parku v australském Sydney, kde bylo v neděli zraněno několik lidí (6. října 2025).
Šedesátiletý muž střílel podle policie náhodně ze svého bytu, který se nachází nad obchodem, kde byl zadržen téměř dvě hodiny po prvních hlášeních. Střelec podle policie vystřílel téměř 100 nábojů.

Podobné incidenty se v Austrálii stávají zřídka, dodala AFP. Australské úřady také přísně kontrolují nošení zbraní.

