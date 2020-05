Muž v USA schválně zakašlal na zaměstnankyni obchodu s tím, že má koronavirus. Hrozí mu až 7 let vězení

Washington Padesátiletý muž z amerického státu New Jersey čelí stíhání za teroristickou výhrůžku poté, co schválně zakašlal na zaměstnankyni místního supermarketu a řekl jí, že je nakažen koronavirem. Informoval o tom list The New York Times.

Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí také před podobným jednáním vydalo varování a vyzvalo policii a státní zástupce, aby výhrůžkám ohledně šíření viru věnovali zvláštní pozornost. Přistoupil k ní muž údajně nakažený covidem-19 a poplival ji. Žena nyní zemřela George Falcone nakupoval v supermarketu ve městě Manalapan, když ho jedna z pracovnic požádala, aby od ní odstoupil dál, protože stojí příliš blízko. Americké úřady lidem nadále doporučují udržovat si asi dvoumetrový odstup od ostatních. New Jersey je v přepočtu na počet obyvatel druhým nejhůře zasaženým státem v USA po New Yorku. Podle prokuratury se následně Falcone k zaměstnankyni naklonil, zakašlal a zasmál se, načež jí řekl, že je nakažen koronavirem. Nechtěl také 40 minut prokázat svou totožnost policejnímu detektivovi, který byl v supermarketu přítomen, za což rovněž čelí obviněním. Úřady zatím neuvedly, zda se u Falconeho skutečně nákaza SARS-CoV-2 prokázala, či nikoliv. Muž nyní čelí až sedmi letům ve vězení a pokutě do výše 26 000 dolarů (650 000 korun). Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí vydaném oběžníku informovalo státní zástupce a policii, že výhružky či úmyslné šíření viru může být postihováno podle federálních protiteroristických zákonů, jelikož je virus v těchto případech považován za biologickou zbraň.