Pro ikonické postavy z obléhání Kapitolu si došla policie. Za mřížemi skončil mávající muž s pultíkem i rebel s rohy

Násilnosti v sídle Kongresu Spojených států amerických mají pro účastníky neblahou dohru. Policisté v pátek zadrželi šestatřicetiletého Adama Christiana Johnsona z Floridy. Johnsonovu totožnost zjistili novináři z Bradenton Herald, výtržníka identifikovali díky sociálním sítím. Johnson byl vyfocen s pultem patřící demokratce Nancy Pelosiové v rukou. Pult si odnášel a přitom se usmíval a mával na fotografa. Policie ho zatkla základě soudního příkazu, píše server Reuters.

