Zvedáme závoru, zve Itálie turisty na dovolenou. S covidpasem nechce otálet, připravuje vlastní doklad

ŘÍM/PRAHA Od poloviny května budou moci návštěvníci z eurounijních zemí opět přijíždět do Itálie. Zásadní omezení padnou, osvědčení o očkování či negativním testu však bude – přinejmenším zpočátku – stále potřeba.

Patnáctý květen je dnem návratu k alespoň částečně normálnímu fungování zahraničního turismu v Itálii. S takovým sdělením přišel italský premiér Mario Draghi na okraj schůzky ministrů turistiky ze zemí G20 (dvaceti ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa).



Přijet do Itálie za účelem turistického pobytu není v současnosti prakticky možné a kdo by se o to pokusil, čeká ho nejméně pětidenní karanténa, následný povinný test a další omezení. To se změní od poloviny května, kdy pro příjezd na Apeninský poloostrov bude potřebné „jen“ potvrzení o ukončeném očkování, případně negativní test či doklad o prodělané nemoci covid-19.



O restart turistického ruchu se již delší dobu snaží zejména jihoevropské státy, pro které jsou příjmy od zahraničních návštěvníků ekonomicky významné – příjezdový cestovní ruch tam generuje až 10 procent hrubého domácího produktu a zaměstnává miliony lidí.

V rámci Evropské unie by měl být zhruba od poloviny června spuštěn jednotný tzv. digitální zelený certifikát (přezdívaný covidpas), který by mezinárodní cestování výrazně usnadnil. Jeho praktická implementace však není ani po schválení Evropským parlamentem minulý týden zdaleka jistá. Některé státy z jihu Evropy jako Španělsko, Řecko, Chorvatsko či Kypr se pro jistotu vydaly cestou vlastních podmínek pro přijíždějící turisty, případně cestou dvoustranných dohod se zeměmi, odkud návštěvníků přijíždí nejvíce. Taková ujednání uzavřeli například Řekové či Španělé se Spojeným královstvím.

Na dovolenou v Itálii zve i sám premiér

Itálie se teď stala poslední významnou turistickou zemí jižní Evropy, která podobný krok směřující k usnadnění příjezdů zahraničních návštěvníků oznámila. Premiér Draghi to komentoval slovy: „Pandemie nás dočasně přibrzdila, ale teď už se zase můžeme otevřít světu. Nastal čas zařídit si dovolenou v Itálii.“

Předseda italské vlády zmínil, že jeho země nechce čekat na celoevropský covidpas. Od 15. května proto začne vydávat vlastní „zelený pas“, aby dorovnala konkurenční pozici s jinými státy, které podobný krok již učinily.

Jakou přesně podobu tento „italský zelený pas“ bude mít ale Draghi neupřesnil – přinejmenším zpočátku bude zřejmě stačit papírové potvrzení. Podle středeční zprávy vydané úřadem italského premiéra budou Italové přijíždějícím zahraničním turistům „uznávat certifikáty vydávané všemi státy Evropské unie“ s tím, že u očkování půjde pouze o vakcíny schválené k použití v EU (tedy zatím např. nikoli očkovací látky ruské či čínské výroby).

Pas i pro cesty mezi regiony

Jinou možností pro cizince bude prokázat se testem (má stačit i ten antigenní) či potvrzením o prodělané nemoci covid-19.

Zmíněný zelený pas bude mít význam i pro cestování mezi italskými správními oblastmi, kterých je dvacet. Ty jsou v závislosti na míře výskytu koronaviru rozděleny do čtyř zón s různě přísnými omezeními. Nejvíce postižené oblasti v tzv. červené a oranžové zóně zatím není povoleno až na výjimky opouštět. I to by měl nový režim změnit.

Otázkou je, jak se k nové situaci postaví vedení těch regionů, které v současnosti uplatňují vlastní podmínky vstupu. To je příklad turisticky frekventovaných oblastí Apulie, Sicílie či Sardinie, které před příjezdem vyžadují speciální registraci a v případě Sicílie povinný PCR test.

Italské úřady dosud byly s rozvolňováním opatření spíše opatrné s ohledem na tragickou zkušenost ze začátku epidemie v březnu loňského roku. Sever Itálie se tehdy stal první oblastí Evropy, kam nový koronavirus „přeskočil“ z Asie. Na prudký nárůst počtu infikovaných v řádu několika dnů nebyl italský zdravotnický systém připravený; v řadě oblastí nemocnice kolabovaly a výsledkem byl vysoký počet zemřelých na covid.

Byť epidemie v Itálii v posledních týdnech citelně zeslábla, celková bilance není příznivá. Absolutním počtem evidovaných úmrtí na koronavirus je Itálie celosvětově na sedmém místě a při přepočtu na populaci zůstává v západní Evropě druhá nejhorší.

Statisíce Čechů vyčkávají „na pokyn“

Posun v italském postoji vůči zahraničním turistům je významný i pro návštěvníky z Česka. Před vypuknutím koronavirové krize totiž Itálie patřila spolu s Chorvatskem ke dvěma Čechy nejnavštěvovanějším přímořským turistickým destinacím.

Podle italských statistik strávilo do roku 2019 každoročně dovolenou v Itálii asi 650 000 českých občanů. Loni došlo k prudkému propadu – avizované usnadnění příjezdů do země by mohlo pomoci se předcovidovým číslům alespoň přiblížit.

Po příjezdu do Itálie budou ale letos pro dovolenkáře, alespoň dočasně, zřejmě platit určitá omezení. V zemi stále platí nouzový stav, prodloužený do 31. července, a na něj je navázána třeba povinnost rosit roušky i ve venkovních prostorech. Stále trvá i zákaz nočního vycházení mezi 22. a 5. hodinou. Tato opatření se však mohou při nadále příznivém vývoji nákazy v příštích týdnech zmírnit nebo zcela zrušit.