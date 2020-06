Muzeum v New Yorku odstraní od svého vchodu problematickou sochu Theodora Roosevelta

New York Americké přírodovědné muzeum v New Yorku odstraní od svého vchodu sochu Theodora Roosevelta zobrazující někdejšího amerického prezidenta sedícího na koni, u něhož stojí černoch a indián. Informovala o tom v pondělí agentura AP, podle níž to v neděli oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio. Podle AP zatím není jasné, kdy bude socha odstraněna, ani kam bude přemístěna.

Starosta de Blasio v prohlášení uvedl, že vyhověl žádosti vedení muzea na odstranění sochy. Podle starosty socha zobrazuje černochy a domorodé obyvatele Ameriky „jako porobené a rasově podřadné“. Dodal mimo jiné, že „teď je ten správný čas na odstranění této problematické sochy“.

Město Hamilton nechalo odstranit sochu velitele, podle něhož je pojmenováno. Aktivisté volají po změně názvu Ve Spojených státech i jinde ve světě se v posledních týdnech vzedmula vlna demonstrací proti rasové nerovnosti i volání po odstranění památníků a soch zobrazujících kontroverzní postavy historie. Některé z nich byly během posledních týdnů už odstraněny, úřady či davem, nebo poškozeny. Vlnu protestů spustilo zabití černocha George Floyda v americkém Minneapolisu bělošským policistou při zatýkání 25. května. „V posledních několika týdnech i nás v muzeu hluboce zasáhlo sílící hnutí za rasovou spravedlnost, které povstalo po zabití George Floyda,“ řekla deníku The New York Times (NYT) ředitelka muzea Ellen Futterová. Zároveň ale zdůraznila, že muzeum nemá nic proti exprezidentovi Rooseveltovi. Tento newyorský rodák stál v čele USA v letech 1901 až 1909 a do sbírek muzea, které spoluzaložil jeho otec, i sám přispěl. V USA se neděje nic překvapivého, konstatuje velvyslanec Kmoníček. Vášnivým reakcím demonstrantů se nediví S odstraněním sochy, která před jedním z největších přírodovědných muzeí světa stojí od roku 1940, souhlasí i pravnuk Theodora Roosevelta. „Svět nepotřebuje sochy, pozůstatky jiného věku, které neodrážejí ani hodnoty člověka, jehož chtějí uctít, ani hodnoty rovnosti a spravedlnosti,“ řekl deníku NYT Theodore Roosevelt IV. „Kompozice jezdecké sochy neodráží odkaz (prezidenta) Theodora Roosevelta. Je čas sochu odstranit,“ dodal. Socha před newyorským přírodovědným muzeem se stala v minulosti terčem veřejné kritiky. V roce 2017 protestující její podstavec postříkali červenou barvou symbolizující krev a vyzvali k jejímu odstranění. Sochu označili za symbol „patriarchátu, bílé nadvlády a kolonialismu osadníků“.