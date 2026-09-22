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Americká F-16 se v Německu při pokusu o přistání zřítila na golfové hřiště

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  16:25aktualizováno  16:40
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Americká stíhačka F-16 na letecké základně Pyeongtaek v Jižní Koreji (20.3.2018)

Americká stíhačka F-16 na letecké základně Pyeongtaek v Jižní Koreji (20.3.2018) | foto: AP

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Na americké základně ve Spangdahlemu na západě Německa se v úterý odpoledne zřítil vojenský letoun. Podle prvních informací utrpěl zranění jeden člověk. Regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost SWR uvedla, že na základně jsou rozmístěny stíhačky F-16. Právě tento stroj se podle listu Bild zřítil.

Německé úřady ani americká armáda nehodu prozatím nekomentovaly. SWR s odvoláním na své zdroje uvedla, že ze základny odpoledne odstartovaly dva letouny, z nichž jeden havaroval.

Pilotovi se podařilo katapultovat. DPA informovala, že na místě nehody zasahují hasiči a záchranáři.

Naposledy se v blízkosti základny zřítila americká stíhačka F-16 v říjnu 2019. Také tehdy se pilotovi, který podnikal cvičný let, podařilo katapultovat.

Základnu ve Spangdahlemu provozují USA od poloviny 50. let minulého století. Areál patří vedle americké základny Ramstein u Kaiserslauternu k nejdůležitějším americkým letištím v Německu, poznamenala DPA.

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