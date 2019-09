Na Bahamách hlásí 45 obětí, stovky pohřešovaných. Hurikán Dorian se přesunul k USA, bičoval Severní Karolínu

Podle úřadů ale počet mrtvých nepohybně vzroste, neboť záchranáři nacházejí v sutinách a zatopených místech další těla. Pohřešovaných jsou podle úřadů stovky, ne-li tisíce.



Katastrofické následky řádění živlu přiměly v pátek stovky lidí odjet na lodích z bahamského ostrova Great Abaco. Další tisíce lidí se pokusily dostat pryč na výletní lodi odjíždějící ze sousedního ostrova Grand Bahama, uvedla agentura Reuters.



„Rozmetané domy, převrácená auta, celá pole trosek, lodi vyvržené na břeh a mnohé oblasti zatopené... Všude na dohled se naskýtá obraz zkázy, nic z toho se nepodobá obvyklému obrázku z turistické pohlednice z Baham,“ napsala AFP. „Lidé zoufale chtějí odjet, mnoho domů už jednoduše neexistuje,“ uvedl šéfkuchař José Andrés, jehož humanitární organizace World Central Kitchen vaří postiženým teplá jídla.

„Není tu voda, jídlo, nikdo tu nemůže zůstat, jinak by riskoval, že onemocní. Já chci odjet a najít si jiné místo pro život,“ řekl AFP jeden z postižených James Whell.

