Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Třetí v řadě. Na Blízký východ dorazila další letadlová loď USA

Autor: ,
  7:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na Blízký východ dorazila v neděli americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt, Spojené státy tak mají nyní v oblasti tři letadlové lodě, napsaly v noci na pondělí deník The Jerusalem Post (JP) a agentura DPA. O tom, že USA vysílají na Blízký východ třetí letadlovou loď informovala americká média už na začátku října.

„Letadlová loď USS Roosevelt dorazila v neděli do oblasti působnosti Velitelství amerických sil pro Blízký východ (CENTCOM),“ napsal na sociální síti X v neděli novinář Barak Ravid, který přispívá mimo jiné do zpravodajství portálu Axios. Loď Theodore Roosevelt se tak připojí v oblasti k plavidlům USS George Washington a USS George H.W. Bush.

Americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt (22. června 2026)
Americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt (4. října 2026)
Letadlová loď USS Theodore Roosevelt u atolu Wake
Na palubě USS Theodore Roosevelt. Společné manévry USA, Japonska a Jižní Koreje v Jihočínském moři (11. dubna 2024)
7 fotografií

Zatím není jasné, jak dlouho budou všechny tři lodě v regionu. Podle JP se očekávalo, že loď Theodore Roosevelt jednu z těchto dvou lodí v oblasti nahradí.

Tři letadlové lodě měly Spojené státy v regionu naposledy letos v dubnu, a to kvůli válce, kterou zahájily 28. února spolu s Izraelem proti Íránu leteckými útoky. Teherán pak začal mimo jiné útočit na vojenské základny USA v okolních arabských zemích, kde ale jeho údery zasáhly i místní infrastrukturu. Výrazně omezena je od té doby také doprava tankerů Hormuzským průlivem, což značně ovlivnilo světové ceny ropy a dále zhoršilo energetickou krizi.

Válka s Íránem přispěla i k porážce republikánů v amerických parlamentních volbách začátkem tohoto měsíce. Prezident Donald Trump po nich prohlásil, že považuje za velice nepravděpodobné obnovení amerických vojenských operací proti Íránu.

24. dubna 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×