Na Blízký východ dorazily stovky členů elitních jednotek SEALs či Army Rangers

Vyslání amerických elitních sil do oblasti má podle zdrojů CBS News poskytnout prezidentovi Donaldu Trumpovi možnosti, jak zakročit proti Íránu. Zahrnovat by to mohlo operace, jejichž cílem by bylo otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, zkonfiskovat ropu na íránském ostrově Charg či vzít Teheránu jeho zásoby obohaceného uranu.
Ostrov Charg leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny a slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM se ke zprávě odmítlo vyjádřit. V sobotu CENTCOM informovalo, že na Blízký východ na palubě lodi USS Tripoli připlulo 3500 členů námořnictva a námořní pěchoty.
Americká média v posledních 48 hodinách s odkazem na nejmenované zdroje informovala o tom, že Spojené státy možná chystají proti Íránu pozemní operace. Pentagon ale na záznam k těmto zprávám nesdělil prakticky nic, poznamenal server BBC s tím, že se komunikace amerického ministerstva obrany od začátku konfliktu změnila.
Zatímco v prvních 14 dnech války ministr obrany Pete Hegseth se šéfem amerického sboru náčelníků štábů Danem Cainem takřka obden pořádal tiskové konference, v posledních 11 dnech se podobný briefing neuskutečnil, poznamenal server BBC s tím, že ačkoliv Pentagon pečlivě vybíral, která média na briefingy pustí, alespoň na nich byla možnost, aby novináři pokládali ostré otázky.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, Spojené státy a Izrael zahájily 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.