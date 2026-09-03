Na důstojníka ruského letectva spáchali v Engelsu atentát, útočník střílel z motorky

Vyšetřovatelé se podle ruské státní agentury TASS snaží zjistit okolnosti případu, který vyšetřují jako pokus o vraždu, a také dál hledají podezřelé. Kriminalisté na místě činu nalezli nábojnice a kulky vypálené ze střelné zbraně. Na vyšetřování se podílí také tajná služba FSB. Zraněný důstojník byl zvláštním letem přepraven do moskevské nemocnice, dodal na webu list Kommersant.
Útočník na motocyklu, který měl na sobě přilbu, přijel k rodinnému domu a dvakrát vystřelil: jedna kulka zasáhla vojáka do trupu a druhá do tváře, napsal zpravodajský kanál Mash. Zranění utrpěl i důstojníkův řidič, který ale dokázal útočníkovi uniknout a přivolat sanitku k těžce zraněnému.
Nejde o první podobný útok. V Petrohradu minulý týden, 27. srpna, zahynul při výbuchu auta ruský důstojník, jeho manželka byla těžce raněna. Podle médií přišel o život pilot vrtulníkového pluku, který Ukrajina obvinila z válečných zločinů.
„Je to už třetí bombový útok na vysoce postaveného ruského důstojníka od začátku měsíce,“ napsal tehdy portál The Moscow Times. Připomněl, že 13. srpna v Sevastopolu zahynul kapitán Robert Šagajev, který před ruskou anexí Krymu velel jediné ukrajinské ponorce a po anexi vstoupil do ruských služeb, a 1. srpna výbuch v moskevské restauraci Balzi Rossi připravil o život pět lidí a dalších 19 zranil. Cílem atentátu mohl být velitel ruských vzdušných a vesmírných sil Alexandr Čajko, kterého Ukrajina obviňuje z válečných zločinů. V Moskvě později pochovali generálmajora Valerije Plochotnika a Čajkova zetě, zatímco generálova dcera podle sociálních sítí vyvázla se zraněním.
Kyjev se přihlásil k odpovědnosti za některé útoky na ruské půdě. Ukrajinská tajná služba SBU v prosinci 2024 oznámila, že zorganizovala útok na generálporučíka Igora Kirillova, náčelníka sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády, kterého zabila nálož ukrytá před generálovým bydlištěm den poté, co jej SBU obvinila z válečných zločinů.
Za dva roky bylo v ruském týlu spácháno nejméně šest atentátů na ruské generály, přinejmenším tři zahynuli v Moskvě a okolí, napsal portál Meduza. Kromě Kirillova zmínil smrt generálů Jaroslava Moskalika a Fanila Sarvarova, zatímco zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimir Alexejev atentát přežil. Terčem pokusu o atentát se údajně stal i generál Azatbek Omurbekov, svého času velitel 64. motostřelecké brigády, jejíž vojáci jsou obviňováni ze zvěrstev spáchaných ve městě Buča u Kyjeva za krátké ruské okupace oblasti na jaře 2022.