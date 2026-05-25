Město Angeles leží necelých 80 kilometrů severně od Manily. Podle úřadů jsou mezi mrtvými i zasypanými především stavební dělníci. Záchranáři z trosek vyprostili blíže neurčený počet lehce zraněných lidí, dalším se podařilo dostat ven vlastními silami.
Na fotografiích z místa neštěstí jsou vidět hromady betonu a zkroucené ocelové konstrukce. Na místě zasahují záchranáři se psy i přístroji na detekci srdečního tepu.
Před neštěstím v oblasti vydatně pršelo. Není ale jasné, zda právě počasí přispělo ke zřícení budovy, která měla sloužit jako obytný dům.