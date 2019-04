‚Vzala by sis mě? Nebude to na dlouho.‘ Vrah 17 lidí píše milostné dopisy do Británie

PARKLAND/PRAHA Zatímco vrah z floridské střední školy Nikolas Cruz čeká na rozsudek a možná trest smrti, našel si novou zábavu. Píše neznámé britské dívce, kterou oslovuje Miley. Touží po svatbě i dětech. Ty chce pojmenovat po zbraních.

Samotář, podivín, outsider. Tak popisovala média tehdy devatenáctiletého Nikolase Cruze poté, co loni zabil na střední škole ve floridském Parklandu. Byl problémový student a měl velkou zálibu ve zbraních.

„Byl to prostě vyvrženec. Neměl žádné kamarády,“ uvedl loni pro média jeden z Cruzových spolužáků. Útočník si udržoval krátký střih vlasů, měl v oblibě trika s patriotskými motivy a prý také opakovaně vyjadřoval svou nenávist k Islámu. Více než rok po útoku se Cruzovo jméno opět dostalo do titulků novin.

Ukázalo se totiž, že zatímco čeká na rozsudek, začal parklandský střelec posílat milostné dopisy jedné britské dívce. Miley, jak se Britka jmenuje, posílal Cruz dopisy od loňského podzimu a celkem jí došlo na 46 stránek. Jsou na nich Cruzovy poznámky, jednoduché malůvky, smajlíci.

Devatenáctiletý Nikolas Cruz při zatčení.

Vrah z floridské školy píše v dopisech britské dívce o mnoha tématech – od politiky až po založení rodiny a smrti. Nikdy se však nezmínil o masové vraždě, kterou způsobil a ke které se před soudem přiznal.

V dopisech získané deníkem Sun Sentinel, se Cruz ptá mladé Miley, jestli by se s ním nechtěla setkat, nebo se alespoň přišla podívat na soud. V dalších pak kreslil srdce a smajlíky s popisky „Nik+Miley“.

Ahoj Milej, od Nicka. Doufám, že jsem tě vylekal. Ten obrázek je jen vtip, napsal na jeden z dopisů Cruz.

„Taky jsem uvažoval nad tím, jestli bys měla zájem o svatbu, když na to dojde. Nebude to na dlouho, ale měla bys zájem?“ ptá se v jednom z dopisů dvacetiletý Cruz. „Myslím, že bychom byli skvělá rodina. S hodně dětmi. Každý den si to představuji. To mě dělá silným.“

Cruzovy dopisy ukazují, jak je sám vnitřně rozpolcený. V některých dopisech doufá, že dostane trest smrti, v jiných naopak píše, jak chce být milován.

„Nevím, co je se mnou špatně, možná bych měl dostat trest smrti. Nevím. Jen chci lásku. Doufám, že chápeš, že je to kvůli mé matce. Cítím, že niky nebudu milován a zemřu sám,“ píše Cruz. Pak ale změní tón a v dopise napíše, že by chtěl své děti pojmenovat po zbraních.

„Chceš děti Miley? Já tři chlapce a holky. Možná víc. Haha. Klučičí jména budou Kalašnikov, Makarov a Remington,“ stojí v jednom z dopisů, ve kterém následně doporučuje Miley, aby si poslechla píseň Pumped Up Kicks od Foster the People. V ní se zpívá o střeleckém útoku ve škole.

Kdo je Miley a jaký je její vztah s Cruzem, však zatím jasné není. Média zatím její totožnost nedokázala zjistit, ani to zda skutečně dopisy dostává či zda na ně odpovídá.