Britští námořníci zadrželi u Gibraltaru tanker. Údajně vezl íránskou ropu do Sýrie, čímž porušoval sankce

LONDÝN/MADRID/TEHERÁN Supertanker, u něhož je podezření, že převážel íránskou ropu do Sýrie zadrželi britští námořníci u Gibraltaru. Převoz ropy z Íránu do Sýrie by totiž znamenal porušení sankcí Evropské unie vůči Sýrii a amerických vůči Íránu, uvedla agentura Reuters. Íránská diplomacie označila zadržení tankeru za nelegální a Teherán si kvůli incidentu předvolal britského velvyslance.

Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon naložil Tanker Grace 1 íránskou ropu 17. dubna. Na lodi byly zřejmě více než dva miliony barelů ropy.

Britské úřady u Gibraltaru na jihu Pyrenejského poloostrova podle španělského ministra zahraničí Josepa Borrella tanker zadržely na žádost Spojených států. Borrell také řekl, že Španělsko zvažuje důsledky operace, protože tanker byl zadržen ve vodách, které Madrid považuje za své. Borrell byl tento týden navržen na šéfa unijní diplomacie po Italce Federice Mogheriniové. Londýn dnes naopak uvítal „rozhodné počínání“ Gibraltaru. Krok je podle mluvčího premiérky Theresy Mayové jasným vzkazem, že porušování sankcí EU je nepřijatelné. Zpravodajský web BBC později uvedl, že se na zadržení tankeru podílelo 30 britských námořníků, kteří na místo přiletěli ze Spojeného království na žádost Gibraltaru. Na tanker plující pod panamskou vlajkou se tým spustil z helikoptéry a celá operace se obešla bez střelby. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Músáví ale později oznámil, že britský velvyslanec v Teheránu Robert Macaire byl předvolán kvůli „nelegálnímu“ zadržení tankeru. Sankce bolestivě zasáhly Írán. Lidé si nemohou dovolit téměř nic z dovozu, tvrdí expert Podle analytika BBC je jasné, že loď byla zadržena kvůli sankcím EU vůči Sýrii, nikoli kvůli americkým sankcím proti Íránu. Zároveň se však jeví jako pravděpodobné, že USA a Spojené království plavbu Grace 1 sledovaly delší dobu. Tanker s takto cenným nákladem by totiž za běžných okolností plul výrazně kratší cestou skrze Suezský průplav, i kdyby to mělo znamenat rozdělení nákladu do několika menších tankerů. Kapitán tohoto plavidla ale zvolil delší cestu kolem Afriky. Je proto otázka, zda tato trasa neměla zamaskovat, že destinací plavidla bylo středomořské pobřeží Sýrie. Napětí u Gibraltaru. Španělská vojenská loď nutila odplout komerční plavidla, zasáhlo britské námořnictvo Washington se o tanker zajímal, protože je odhodlán zabránit Íránu v zdůvodněnou žádost USA. Když se ale 330 metrů dlouhý tanker dostal do vod Gibraltaru, britské úřady dospěly k závěru, že nemají jinou možnost než jednat v souladu se sankcemi EU proti Sýrii, které Londýn silně podporuje, míní analytik.profitování z obchodování s ropou ve chvíli, kdy islámská republika čelí americkým sankcím. Británie by ale podle BBC nezakročila na takto Přesto ale podle BBC bude pro Británii těžké zbavit se nařčení, že jednala na žádost USA. To je problematické zejména proto, že to nahrává íránskému přesvědčení, že Evropa není opravdu odhodlána zachránit mezinárodní jadernou dohodu s Íránem, od které loni odstoupily USA.