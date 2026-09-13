Výbuchy na ukrajinsko-polské hranici: hoří benzinka, pod útokem je i železnice

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Jagodyn je jedním z klíčových silničních přechodů mezi Ukrajinou a Polskem.
Podle agentury UNIAN došlo i k útoku na blízkou železnici. Vlaky na hranicích zastavily a cestující jsou evakuováni.
Mrtví v Tatarstánu, Kramatorsku i Oděse
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si v noci na neděli vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody.
Mrtvé a raněné po ruských útocích hlásí rovněž ukrajinské úřady. Obě země během noci vyslaly do útoků stovky dronů.
Tři lidi zabily a další tři zranily ještě v sobotu v Kramatorsku, ležícím na východě Ukrajiny poblíž fronty, ruské drony, které úmyslně útočily na civilní auta, tvrdí místní úřady.
„Nešlo o vojenské cíle, ale o běžná civilní vozidla. Lidé se věnovali svým každodenním záležitostem. Někteří si ve svém volnu prostě vyrazili nakoupit potraviny pro své rodiny,“ uvedla radnice.
Celkem dva mrtvé a 25 raněných si vyžádal ruský útok na Oděsu, kde v sobotu ruská střela zasáhla výškovou obytnou budovu, oznámili v neděli ukrajinští záchranáři po ukončení pátrání po přeživších a obětech. Sedm lidí, včetně dvou dětí, se z trosek podařilo zachránit.
Ruský dron zranil 15letou dívku a 18letého chlapce v autě ve vsi Liskonohy v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informovaly místní úřady. Vesnice leží poblíž hranice s Ruskem.
Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 453 dronů a také malé střely s plochou dráhou letu Banderol, z nichž se podařilo zneškodnit 405 dronů a čtyři banderoly, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na 13 místech. Varovalo, že ruské útoky pokračují.
Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 389 ukrajinských bezpilotních letounů nad 14 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Azovským, Černým a Kaspickým mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo.