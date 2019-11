Na jihu Francie se zřítil visutý most, policie hlásí nejméně jednoho mrtvého

Paříž Nejméně jednoho mrtvého a několik zraněných si v pondělí ráno vyžádalo zřícení mostu nedaleko jihofrancouzského města Toulouse. Oznámil to místní list La Depéche du Midi a informaci o mrtvém potvrdili podle agentury AFP hasiči. Do řeky Tarn se podle médií zřítilo osobní auto a nákladní vůz. Zástupce departamentu Haute-Garonne, ve kterém se zřícený most nachází, uvedl, že neštěstí postihlo tři vozy.

Visutý silniční most, který se zřítil, spojoval obce Mirepoix-sur-Tarn a Bessiéres, jež leží zhruba 25 kilometrů severně od Toulouse. Byl dlouhý zhruba 150 metrů a široký pět metrů.

La Depéche du Midi tvrdí, že zahynula 15letá dívka, která cestovala v osobním voze. Informaci o jednom mrtvém potvrdili také hasiči, bližší informace o totožnosti oběti ale neuvedli. Podle místního listu si neštěstí vyžádalo také sedm zraněných. Podle zástupce departementu Haute-Garonne Georgese Mérika neštěstí postihlo tři vozy. „Na místě je 60 hasičů,“ uvedl. Příčina zřícení mostu podle něj není zatím známa. La Depéche du Midi informoval, že na most vjel nákladní vůz, jehož řidič nerespektoval maximální nosnost konstrukce.