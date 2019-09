Na kontroverzní hovor Trumpa se Zelenským údajně upozornil zaměstnanec CIA. Jeho jméno ale úřady tají

New York Dosud neznámý pracovník amerických tajných služeb, který upozornil nadřízené na podezřelý rozhovor amerického a ukrajinského prezidenta, byl zaměstnancem Ústřední zpravodajské služby (CIA). Napsal to v noci na pátek americký list The New York Times (NYT). Text podání nechal ve čtvrtek ve Washingtonu zveřejnit výbor Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb.

Stěžovatel informoval o svém zjištění nadřízené úředně stanovenou procedurou, připomněl NYT. Ještě předtím ale zjištěné skutečnosti předal anonymně šéfce právní služby CIA Courtney Simmonsové Elwoodové, která o nich informovala Bílý dům a ministerstvo spravedlnosti. Prezidentská kancelář tak o upozornění na podezřelý rozhovor Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským věděla dřív, než se k ní informace dostala úřední cestou.

‚Špióni, co spáchali vlastizradu.‘ Trump označil stěžovatele v kauze telefonátu se Zelenským za nevěrohodného Whistleblower věděl o tom, že Elwoodová o jeho podezření informovala Bílý dům, napsal NYT. Nabyl dojmu, že jeho stížnost zapadne. Rozhodl se proto zvolit úřední cestu a 12. srpna adresoval podezření generální inspekci. Jmenoval nejméně šest vládních úředníků, kteří mohli jeho zjištění podpořit. Jméno stěžovatele odmítají jeho právní zástupci zveřejnit s tím, že by mohl být ohrožen. Potvrdili ale, že je pracovníkem rozvědky CIA. Ukrytí identity whistleblowera je podle šéfa amerických zpravodajských služeb Josepha Maguirea „nejvyšší prioritou“. Špinavá zákoutí Trumpovy politiky. Proti prezidentovi se množí další důkazy Podle NYT pracoval tajemný stěžovatel nějakou dobu v Bílém domě, než se později vrátil do služby v CIA. Vzděláním je nejspíš analytik se zaměřením na americkou politiku vůči Evropě, což by vysvětlovalo znalost poměrů na Ukrajině. Osudný telefonát z 25. července podle newyorského listu osobně neslyšel, ale se svými obavami se mu měli svěřit pracovníci Bílého domu. Během rozhovoru se Zelenským, jehož cenzurovaný přepis byl rovněž zveřejněn, Trump žádal o prošetření údajného nátlaku, jemuž byly ukrajinské úřady v roce 2016 vystaveny ze strany tehdejšího amerického viceprezidenta Joea Bidena. Pravděpodobný Trumpův vyzyvatel v prezidentských volbách údajně naléhal na uvolnění ukrajinského generálního prokurátora, který se zabýval obchodními aktivitami Bidenova syna Huntera. Kauzy problematického telefonátu se v Kongresu chopili opoziční demokraté v pokusu podat na Trumpa ústavní žalobu. Obviňují prezidenta, že de facto vyzval vládu cizího státu, aby v jeho prospěch zasáhla do prezidentských voleb v roce 2020.