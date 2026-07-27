Na konzulát USA v Torontu vystřelil neznámý útočník

Autor: ,
  22:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při...

Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, fasádu budovy zasáhla kulka (27. července 2026) | foto: AP

Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při...
Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při...
Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při...
Na americký konzulát v kanadském Torontu vystřelil neznámý útočník. Při...
27 fotografií
Na americký konzulát v kanadském Torontu v pondělí vystřelil neznámý útočník. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, fasádu budovy nicméně zasáhla kulka.

S odvoláním na kanadskou policii to uvedla agentura AFP. Konzulát byl terčem střelby už v březnu.

Policista přidělený k ochraně objektu zaslechl výstřel kolem 4:45 místního času (10:45 SELČ). U místa činu byl spatřen ujíždějící bílý automobil bez poznávací značky. Policie vozidlo zpočátku pronásledovala, ale kvůli vysoké rychlosti podezřelého vozu, která představovala riziko, od toho upustila.

V červnu kanadské úřady zadržely v souvislosti s březnovou střelbou dva muže ve věku 18 a 19 let. Muži na konzulát vystřelili několik ran. Incident se obešel bez zranění.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Témata: Toronto, USA, policie, střelba

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.