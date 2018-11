Na Krym mě vzal z Moskvy, řekl Babišův syn. Vstup z území Ruska je ale zakázaný

Praha Ukrajina povoluje průjezd cizincům na poloostrov Krym, který anektovalo Rusko, pouze přes k tomu zřízená kontrolní stanoviště a na základě speciálního povolení. Vstup z území Ruska je podle ukrajinských zákonů zakázán, uvádí Generální konzulát ČR na stránkách ministerstva zahraničí.

Syn premiéra Andreje Babiše (ANO) serveru Seznam Zprávy řekl, že byl lidmi z otcova okolí nedobrovolně držen na Krymu. Premiér v úterý řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a ze země odjel dobrovolně.



Babiš otec i syn jsou kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo mezi obviněnými. Babiš mladší serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli případu zmizel z Česka. Po vypuknutí kauzy Petr Protopopov Babiše mladšího údajně odvezl na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.

V pořadu na serveru řekl, že ho Protopopov držel v Sevastopolu a Jaltě. „Taky mě držel v Moskvě. Do okupovaného Krymu měl vzal z Moskvy na ruské vízum v pasu,“ řekl Babišův syn. Manželka Protopopova Dita kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoct Babišovu synovi, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Překračovat administrativní linii Krymu lze podle ukrajinských pravidel pouze automobilem přes kontrolní místa Kalančak, Čaplynka a Čongar. Hromadné prostředky na Krym z Ukrajiny nejezdí. Cizinci musí mít pro překročení linie zvláštní povolení, které se vydává například v situacích, kdy na okupovaném území žije někdo z rodinných příslušníků, nebo tam vlastní nemovitost. Zvláštní povolení mohou dostat také novináři, dostanou ho ale pouze za účelem výkonu své profese, musí mít i souhlas ministerstva informací Ukrajiny.

„Vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym z území Ruské federace, včetně použití letecké a námořní dopravy, jsou zakázány,“ zdůrazňuje konzulát. Upozorňuje také, že mořské přístavy a letiště jsou uzavřeny.

Cizinci, kteří pravidla poruší, mohou dostat pokutu a může jim být i zakázán vstup na území Ukrajiny. Vystavují se také riziku trestního stíhání, může jim hrozit až osmileté vězení.

Babiš mladší v pořadu také uvedl, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se s psychiatričkou Protopopovou setkal.

Kauzu svého syna považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. V úterý řekl, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Vidí za tím snahu o vyvinutí tlaku na orgány činné v trestním řízení a o destabilizaci politické situace.