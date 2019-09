Na letišti v Sarajevu zadrželi 60 nelegálních migrantů převážně z Iráku, všichni budou vráceni do Istanbulu

Sarajevo Šest desítek migrantů zadržela ve čtvrtek pohraniční policie na sarajevském letišti. Do hlavního města Bosny a Hercegoviny přiletěli najednou jedním letadlem z Istanbulu. Jak se do letadla dostali, není jasné, napsal na svém webu sarajevský list Dnevni avaz.

Skupina, tvořená převážně občany Iráku, přicestovala letounem společnosti Turkish Airlines. Otázkou je, jak prošli kontrolou na istanbulském letišti a kdo je do letadla pustil. Iráčané totiž potřebují k cestě do Bosny vízum a to nikdo ze zadržených neměl.



Podle policie bylo zjištěno, že se jedná o ilegální migranty. Všichni budou prvním letem vráceni zpět do Istanbulu.

Za poněkud dramatických okolností už v noci na čtvrtek zadržely bosenské policejní hlídky osm jiných migrantů, zřejmě rovněž z Iráku. Policisté chtěli u srbsko-bosenského hraničního přechodu Bijeljina zkontrolovat vůz Audi A4 kombi, ale řidič odmítl zastavit a ujel. Po hodinu trvající honičce ujíždějící vozidlo havarovalo. Řidiči se podařilo uprchnout, ale uvnitř automobilu policisté našli osm zraněných lidí. Žádný z nich neměl doklady totožnosti, tvrdili ale, že jsou z Iráku.