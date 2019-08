Začala pouť do Mekky, vstupní rituály vykonalo přes dva miliony muslimů

MEKKA (SAÚDSKÁ ARÁBIE) Přes dva miliony muslimů v pátek v saúdskoarabské Mekce vykonalo vstupní rituály muslimské pouti, kterou má každý věřící vykonat nejméně jednou za život, pokud mu to zdraví a finanční situace dovolí. Podle úřadů letos pouť vykoná 2,5 milionu lidí včetně domácích poutníků. Král Salmán jako své hosty do Mekky pozval 200 přeživších a příbuzných obětí březnových atentátů v novozélandském městě Christchurch, kde útočník zastřelil ve dvou mešitách 51 lidí.

Pouť je příležitostí soustředit se na víru při naprosté rovnosti jejích účastníků. Do poutního okrsku proto muži vstupují v jednotném bílém oděvu beze všeho, co by je odlišovalo podle majetku. Ženy mají na sobě střízlivé šaty a obejdou se bez líčení, lakovaných nehtů i parfémů.



V pátek poutníci obcházeli v protisměru hodinových ručiček svatyni Kaabu u Velké mešity v Mekce. Do večera se přesunou do městečka v údolí Míná, kde na ně čekají klimatizované stany a kde přespí před hlavním poutním obřadem, jímž bude sobotní výstup a modlení na pahorku Arafát.

„Nedokážu popsat své pocity, je zde tichá, klidná a zbožná atmosféra,“ řekl jeden poutník z Jemenu, který se modlí za jednotu své země.

Podle amerického konzulátu v Džiddě je v Mekce na 20 000 amerických občanů. Saúdská Arábie počet účastníků koriguje vydáváním kvót jednotlivým zemím. Letos víza neposkytla muslimům z Konga, které se potýká s epidemií eboly.

Mnoho věřících na cestu do Mekky střádá několik let, některým s jejím uhrazením pomáhají charity a bohatší souvěrci. Kromě toho, že pro mnohé to není levná záležitost, je pouť náročná také fyzicky. V poutním okrsku po několik dní chodí mezi jednotlivými zastaveními poutě často ve 40stupňovém horku.

Počet lidí, kteří ročně velkou pouť do Mekky absolvují, rok od roku stoupá - loni to bylo 2,37 milionu, letos 2,5 milionu lidí. Za posledních 50 let pouť absolvovalo celkem 96 milionů muslimů. Království kapacity pro poutníky nepřestává rozšiřovat a počítá s tím, že do roku 2030 bude moci obřady velké i malé poutě vykonat ročně až 30 milionů lidí.

Kromě 350 000 klimatizovaných stanů mohou poutníci využít i 5600 hotelů a bytů připravených pro ně v Mekce a ve druhém nejposvátnějším místě islámu Medíně. Souhrnná kapacita ubytovacích možností je 2,7 milionu míst. Poslední dny poutě patří svátku oběti íd al-adhá, při němž se nejen v Mekce, ale i v ostatním muslimském světě budou porážet obětní zvířata a jejich maso rozdávat potřebným. V Mekce je k tomuto účelu připraveno milion koz, ovcí i velbloudů. Tento svátek začne v neděli a potrvá tři dny.