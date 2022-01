Na lyžovačku do ciziny: jde to, ale s papírováním. Většinou je povinné očkování

Lidí, s nimiž budete sdílet sjezdovky, prostředí ve městech či přírodních oblastech, totiž bude kvůli administrativním omezením výrazně méně, než bývalo zvykem v „předcovidových“ dobách.

Co může být příjemné pro návštěvníky, má ale i svoji odvrácenou stranu mince; mnozí podnikatelé v cestovním ruchu i zaměstnanci jsou na hraně rentability nebo rovnou pod ní.

V RAKOUSKU, kam běžně mířilo v zimě na svahy nejvíce Čechů, si tuto zimu zalyžují jen očkovaní. Stejně jako v restauracích či hotelech totiž i na lanovkách a vlecích platí pravidlo 2G – podmínkou je doklad o očkování či prodělání nemoci.

Samotný negativní test nestačí a kontroly rutinně probíhají.

Tím ale omezení nekončí. Kdo si nechal do těla vpravit vakcínu od firmy Johnson & Johnson, má smůlu – tuto látku Rakušané neuznávají.

Ve všech uzavřených prostorech včetně lanovek jsou povinné respirátory a zapomenout musí turisté i na bujaré veselí po skončení provozní doby vleků: aprés-ski je zapovězené a „normální“ restaurace zavírají ve 22 hodin.

Také lyžování na SLOVENSKU je aktuálně vyhrazené pouze pro očkované osoby a nic platné není ani potvrzení o prodělaném covidu – takoví musí po příjezdu do karantény. Všichni dospělí musí před vstupem do země vyplnit příjezdový formulář.

Smnoha restrikcemi se návštěvníci setkají i při zimní dovolené v ITÁLII. Podmínkou je očkování nebo prodělání nemoci. Neočkované osoby čelí v Itálii tvrdým restrikcím, nemohou využívat žádné služby (s výjimkou obchodů se základními potřebami), veřejnou dopravu ani hotely, lanovky či vleky.

Na úbytku hostů je to znát. „Důsledky těchto opatření cítíme v lyžařském byznysu velmi silně. Zatímco kolem Vánoc byl pokles oproti normálu asi 15 procent, nyní je to mnohem více,“ řekl serveru Lidovky.cz Fabio Gerola z organizace Trentino Marketing.

A dodává, že pokles návštěvnosti se týká hlavně zahraničních lyžařů, které jen z menší části nahrazují italští návštěvníci.

O něco příznivější poměry panují ve ŠVÝCARSKU. Stát patřící mezi ikony alpské turistiky podmiňuje vstup do země dvěma dávkami vakcíny a negativním testem před odletem či odjezdem, nutné je též vyplnit příjezdový formulář. Do Švýcarska ale mohou i neočkovaní, za podmínky dodatečného otestování po příjezdu do země.

V turistických službách sice platí vesměs pravidlo 2G (tj. podmínkou např. pro ubytování v hotelu či vstup do restaurace je potvrzení o očkování či prodělání nemoci covid-19; samotný negativní test nestačí), jeho vymáhání se však různí.

„Na svazích mnozí provozovatelé lyžařských areálů při nástupu do lanovek už nic nekontrolují,“ řekla serveru Lidovky.cz Alena Koukalová z Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika. Podle ní je na švýcarských sjezdovkách sice znát úbytek zahraničních lyžařů, ten však zčásti vykompenzují domácí Švýcaři – například ti, kdo by jinak jeli na zimní dovolenou do (levnější) ciziny, ale kvůli administrativním překážkám se jim teď do zahraničí nechce.

„Z ekonomického hlediska z celé pandemie zimní střediska ve Švýcarsku zatím vycházejí docela dobře,“ říká Koukalová s tím, že daleko větší problémy má turistický sektor ve městech či atrakce tradičně navštěvované turisty z Asie. Ti teď prakticky nepřijíždějí.

„Velká potíž je s rušením některých významných akcí, jako je Světové ekonomické fórum v Davosu – to se původně mělo konat teď v lednu, bylo však na poslední chvíli přesunuto na léto,“ poznamenala Koukalová s tím, že storno takové velké a nákladné akce znamená pro dotčené místo zásadní problém.

Poměrně mírná omezení dosud platila ve FRANCII, to se ovšem teď mění. Pro příjezd zatím stačí potvrzení o vakcinaci, prodělání nemoci či negativním testu (pro neočkované) a na místě už příliš mnoho administrativních omezení není, od 15. ledna ale bude na základě schválení francouzským Senátem platit jen tzv. vakcinační pas. Jinak řečeno, pro čerpání služeb včetně lanovek a vleků bude povinné očkování či prodělaná nemoc covid-19, samotný test už stačit nebude.

Jak se toto přísné omezení bude ve francouzských turistických oblastech vymáhat, je ovšem otázkou. Podle několik dní starého zjištění redaktorů serveru Planetski v proslulém středisku Les Menuires byly kontroly QR kódů velmi laxní. „Potvrzení po nás nechtěli prakticky nikde a zdálo se, že zaměstnanci lanovek a dalších turistických služeb byli omezujícími opatřeními velmi otrávení,“ napsal server.

Tradičně vstřícnou „covidovou politiku“ má stále ŠPANĚLSKO, jehož jižní pobřeží patří mezi nejteplejší oblasti Evropy a zpravidla tam panuje příjemné počasí i v zimě. Pro vstup do země stačí potvrzení o očkování či prodělání nemoci (případně negativní test pro neočkované) plus příjezdový formulář. Jinak se ve většině správních regionů žije jako za normálních časů. Dodržuje se pouze povinnost zakrytí dýchacích cest v uzavřených prostorách; v hotelech, restauracích či barech však ve většině oblastí žádné omezující podmínky nejsou.