Na mnoha místech v USA dopadá koronavirus i kvůli nerovnostem nejvíce na černochy

Washington Na některých místech Spojených států dopadá koronavirus nepoměrně více na místní černošské obyvatelstvo. S odvoláním na data zveřejněná několika státy a velkými městy to napsal list The New York Times, podle nějž za tímto úkazem stojí hluboce zakořeněné nerovnosti v přístupu ke zdrojům a zdravotní péči u této americké menšiny.

Statistiky jsou zatím neúplné, jelikož řada místních samospráv nezveřejňuje u nakažených a zemřelých jejich etnický původ. Už jen náznaky z prvních dostupných čísel však donutily některé činitele uvažovat o opatřeních, jež je potřeba přijmout, aby se zabránilo devastaci černošských komunit.

Bohatí lidé v USA utíkají před koronavirem do luxusních resortů, kde rychle roste počet nakažených V Chicagu má tmavou pleť asi polovina všech nakažených a 72 procent obětí covid-19, ačkoliv tam černoši tvoří jen necelou třetinu populace. Obdobné údaje hlásí také státy Illinois a Michigan. Až 70 procent všech zemřelých jsou v Louisianě černoši, ačkoliv jich je v tomto jižanském státu jen třetina. Nesoulad platí také v Las Vegas, Severní a Jižní Karolíně či Connecticutu. „Čím to je, že je komunita Afroameričanů tak moc, mnohonásobně víc (zasažena) než kdokoliv jiný?“ zeptal se v úterý na tiskovém brífinku prezident Donald Trump a řekl, že federální úřady za několik dní zveřejní statistiky, které by měly pomoci s tímto fenoménem bojovat. Pro řadu expertů v oblasti veřejného zdraví však není problém tento úkaz vysvětlit. Podle jejich názoru za ním stojí dlouhotrvající společenské nerovnosti. Černoši v USA častěji než jiná etnika pracují v zaměstnáních, která nelze vykonávat z domova, což je vystavuje většímu riziku nákazy ve veřejné dopravě či v práci. Mnoho černochů také nemá zdravotní pojištění a naopak je u nich větší pravděpodobnost, že mají dlouhodobé zdravotní problémy. Podle předběžných informací také lékaři lidi tmavé pleti v menší míře posílají na testy na koronavirus a onemocnění se u nich proto častěji zjistí až v pozdější fázi nemoci, kdy už může být na léčbu pozdě. Jejich vyšší úmrtnost může způsobit také zvýšený stres z práce či nedostatek spánku, což může vést k rychlejšímu stárnutí a oslabování imunitního systému. Experti se často shodují, že současná pandemie zdůrazňuje již existující nerovnosti ve společnosti a jejich dopady na zdraví obyvatel. Ještě před jejím vypuknutí například v Chicagu platilo, že se místní černošští obyvatelé dožívali v průměru 8,8 let méně, než tamní běloši.