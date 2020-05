‚Zastavila mě ochranka a vyhrožovala mi.‘ Desítky tisíc pracovníků nesmí opustit obří výletní lodě

TIJUANA/PRAHA Jejich práci ukončila pandemie, pasažéři jeli domů. Desetitisíce zaměstnanců výletních lodí však nadále zůstávají na moři. Plat již nedostávají a firmy jim nechtějí zaplatit cestu domů.

Koncem února, když se ve Spojených státech objevil první případ spojený s novým koronavirem, nastoupila Američanka Melinda Mannová na loď Oosterdam v kalifornském San Diegu. Stala se členkou palubní posádky a měla se starat o mladší zaměstnance a děti na palubě výletního plavidla.



Od té doby uběhlo již více než padesát dní a Mannová je stále na moři. Smlouva se zaměstnavatelem jí skončila v polovině dubna, navzdory tomu členka posádky stále nesmí plavidlo opustit. Prioritou byli pasažéři, kteří Oosterdam opustili již v březnu, ale lidé zajišťující provoz lodi, která se v současnosti nachází u mexického pobřeží nedaleko Tijuany, odejít nesmí. Mannová je tak podle serveru Quartz jednou z desítek tisíc zaměstnanců výletních lodí, kteří v době pandemie uvízli na moři. A většina z nich ani nedostává zaplaceno.

Na lodi Oosterdam jsou v současnosti uzavřeni stovky pracovníků. Vídat se prakticky nesmějí. Párkrát se mohou projít po palubě, pokud mají roušky. „Je to jedna z mála příležitostí, jak si popovídat mimo vyklánění se z balkónů a hulákání na sebe,“ popsala pro Quartz Mannová, která si snaží krátit čas hraním her na Nintendu Switch nebo čtením knih. Připojení na internet je totiž drahé. Jediné po čem touží, je cesta domů.

„Zkoušela jsem opustit loď, ale zastavila mě ochranka a vyhrožovala mi,“ uvedla Mannová. „Dokonce jsem se snažila, aby mě zavřeli a odvezli do vězení, ale stejně by mě nepustili do USA.“

V podobné situaci jsou desítky tisíc dalších lidí. Lodě jsou často nedaleko přístavů, aby mohly případně doplňovat zásoby. Mnozí kapitáni se ale rozhodli zůstat s obřími plavidly v mezinárodních vodách.

Domů leda soukromým letadlem

Podle nových nařízení americké vlády, které omezují vstup lidí do země v době pandemie, se občané USA mohou do vlasti vrátit. Členům posádky to však v mnoha případech nechtějí dovolit provozovatelé lodí. Pokud by plavidlo přistálo u amerických břehů, muselo by se podrobit dalším nařízením úřadů – například by muselo zaplatit pracovníkům cestu domů a zajistit, aby se nesetkali po určitou dobu s veřejností. Jinak řečeno, museli by jim zaplatit soukromá letadla. „Vlastně chápu, proč to nechtějí udělat,“ dodala Mannová. Americký právník Jim Walker však takto shovívavý není.

„Naposledy, když jsem se koukal, vydělávaly firmy provozující výletní lodě miliardy dolarů každý rok. Neplatí daně v USA, nemusí splňovat nařízení spojená s prací. A najednou řeknou, že vlastním lidem nezaplatí cestu domů? To je nehoráznost,“ rozhořčil se v rozhovoru Walker. Navíc podle námořního práva mají provozovatelé lodí povinnost dopravit posádku v bezpečí domů.

Některé společnosti již naštěstí ustoupily a minulý týden začaly přistávat u amerických břehů. Tisíce lidí ze čtyřiceti lodí mohly vyjít. Pokud bude štěstí Melindě Mannové přát, mohla by se dostat domů již tento týden.