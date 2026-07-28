Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím informoval, že v Čechově jižně od ruského hlavního města zasáhl dron bytový dům. Informace o možných zraněných a mrtvých nejsou zatím dostupné.
Většina dronů letících na Moskevskou oblast byla zničena ještě mimo region, uvedl Sobjanin. V době náletu na ruskou metropoli podle něj obránci zneškodnili 81 bezpilotních letounů.
Vorobjov ve svém příspěvku o úderu v Čechově zveřejnil snímek výškového bytového domu, na kterém je v horních patrech patrné poškození. „Informace o obětech se upřesňují,“ uvedl.
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na ropná zařízen. Chce tak ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi.