Moskva a okolí čelily v noci čtyřem stovkám dronů, uvedl starosta

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  7:13aktualizováno  7:13
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Ukrajinské drony zasáhly podle Rusů obydlenou oblast. (27. července 2026) | foto: AP

Na Moskevskou oblast v noci mířilo přes 390 ukrajinských dronů. Dnes ráno to na síti Telegram oznámil starosta Moskvy Sergej Sobjanin s tím, že většinu jich obrana zničila.

Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím informoval, že v Čechově jižně od ruského hlavního města zasáhl dron bytový dům. Informace o možných zraněných a mrtvých nejsou zatím dostupné.

Ukrajinské drony zasáhly podle Rusů obydlenou oblast. (27. července 2026)
Ukrajinské drony zasáhly podle Rusů obydlenou oblast. (27. července 2026)
2 fotografie

Většina dronů letících na Moskevskou oblast byla zničena ještě mimo region, uvedl Sobjanin. V době náletu na ruskou metropoli podle něj obránci zneškodnili 81 bezpilotních letounů.

Vorobjov ve svém příspěvku o úderu v Čechově zveřejnil snímek výškového bytového domu, na kterém je v horních patrech patrné poškození. „Informace o obětech se upřesňují,“ uvedl.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na ropná zařízen. Chce tak ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi.

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