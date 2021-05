Na náměstí Times Square v New Yorku postřelili dvě ženy a dítě, jsou mimo ohrožení života

New York Na proslulém náměstí Times Square v New Yorku se v sobotu strhla potyčka mezi několika muži, jež se následně proměnila v přestřelku, při níž utrpěly zranění dvě kolemjdoucí ženy a čtyřletá dívka. S odkazem na místní policii to uvedl list The New York Times (NYT). Všichni tři zranění jsou v nemocnici, nachází se však mimo ohrožení života. Motiv zločinu je zatím nejasný, policie po pachatelích stále pátrá.

Žákyně šesté třídy postřelila v americké škole tři lidi. Zbraň si přinesla v batůžku Dívka podle policie v době incidentu nakupovala hračky se svou rodinou, přičemž ji zasáhla do nohy kulka. Podobné zranění utrpěla rovněž 23letá žena ze státu Rhode Island i 43letá obyvatelka New Jersey. Oběti se mezi sebou neznaly a záchranáři je odvezli do místní nemocnice Bellevue Hospital Centre, kde dívka podstoupila operaci.

„Tito nevinní náhodní kolemjdoucí jsou naštěstí ve stabilním stavu,“ napsal na twitteru starosta města Bill de Blasio. „Po pachatelích tohoto nesmyslného násilí se pátrá a policie je předvede před spravedlnost. Příliv nelegálních zbraní do našeho města musí přestat,“ dodal. Policejní komisař Dermot Shea prohlásil, že při incidentu střílel nejméně jeden člověk. Motiv šarvátky, jež vyústila v přestřelku, je podle něj zatím nejasný, do potyčky však podle něj byli zapletení dva až čtyři muži. Incident se podle něj odehrál velice rychle a nedaleko stojící strážník zaslechl čtyři až pět výstřelů. Podle NYT policie po incidentu zablokovala v okolí dopravu a v normálně rušném centru velkoměsta zavládlo podivné ticho. Lidé se místu vyhýbali, zprávy o incidentu se totiž rychle šířily na sociálních sítích. Za několik hodin se však již situace vracela k normálu. New York se v posledním roce od propuknutí pandemie potýká s rostoucí násilnou kriminalitou. Letos tam bylo zastřeleno 463 lidí, loni to přitom za stejné období bylo 239 osob a rok předtím 259. Počet přestřelek za duben meziročně vzrostl o 166 procent. Muži, který v Příbrami postřelil známého, hrozí až 10 let vězení. Zraněný je mimo ohrožení života Náměstí Times Square se svými četnými světelnými billboardy je jedním z hlavních turistických lákadel nejlidnatějšího amerického města a násilná kriminalita je tam podle NYT velmi vzácná. Většina přestřelek se podle listu odehrává v jiných částech New Yorku. Ve městě bude moci v příštích týdnech poprvé od začátku pandemie otevřít na plnou kapacitu řada podniků, restaurací, či muzeí. S postupným návratem k normálnímu životu se rovněž očekává nárůst počtu turistů. Řada místních činitelů se však obává, že by zvýšená kriminalita mohla některé návštěvníky odlákat.