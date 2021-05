Tlak na Bidena kvůli Izraeli a Gaze roste. Americký prezident čelí na domácí půdě kritice zleva i zprava

TEL AVIV/GAZA/PRAHA Pokračující násilnosti mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás představují těžkou zkoušku pro amerického prezidenta Bidena. Ten čelí na domácí půdě kritice zleva i zprava.

Stále více mrtvých a zraněných, rostoucí beznaděj i materiální škody. Válka mezi Izraelem a Hamásem v úterý pokračovala devátým dnem a pohledem zvenku se dostala do „rutiny“: palestinští ozbrojenci vypalují rakety směrem na židovský stát, zatímco izraelská armáda bombarduje cíle v Gaze. Počet obětí roste zejména mezi palestinským civilním obyvatelstvem, do úterního večera si v Gaze konflikt vyžádal 215 mrtvých. Izrael hlásí od minulého pondělí úhrnem 12 obětí.



Zda se neveselá statistika bude i nadále navyšovat, nezáleží zdaleka jen na Izraeli a Palestině. Podstatný bude postoj nového amerického prezidenta Joea Bidena, pro kterého je konflikt první ostrou zahraničněpolitickou zkouškou.

Konfliktní půda mezi Izraelem a Palestinci přitom na začátku Bidenova mandátu (funkce se ujal 20. ledna) nepatřila mezi priority nového prezidenta. Biden se mnohem více soustřeďoval na potírání covidové infekce doma, v zahraniční oblasti je hlavním tématem soupeření s Čínou. Jenže k otevřené válce mezi Izraelem a Hamásem teď prezident mlčet nemůže – a není zrovna v záviděníhodné situaci.

„Na životech Palestinců záleží“

USA byly vždy spojencem Izraele, nikdy však tato podpora nebyla tak silná jako za Bidenova předchůdce, republikána Donalda Trumpa. Ten udělal ve vztahu k židovskému státu několik bezprecedentních – a také kontroverzních – kroků: mj. přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma a uznal izraelský nárok na Golanské výšiny.

Podle mezinárodního práva jsou přitom Golanské výšiny součástí Sýrie a Izrael je pouze okupuje, stejně jako okupuje východní část Jeruzaléma.

Biden nikdy nedal najevo, že by měl v úmyslu některé z Trumpových „izraelských“ kroků revidovat, jenže hrací pole se podstatně změnilo. Zatímco za Trumpem stáli republikáni v této věci jednotně, v Bidenově Demokratické straně ve vztahu k Izraeli o žádné jednotě mluvit nelze. A s každým dalším zabitým palestinským civilistou tlaky na prezidenta zejména z levicové části amerických demokratů sílí.

„Izrael má jistě právo na život v míru a bezpečí. To samé ale platí i o Palestincích. Na životech Palestinců záleží!“ napsal před několika dny do listu The New York Times Bernie Sanders, Bidenův neúspěšný soupeř v prezidentské nominační soutěži, ve zjevné parafrázi na třaskavé heslo „Na černošských životech záleží“ (Black Lives Matter). A rovnou vyzval k přehodnocení masivní americké vojenské pomoci Izraeli, která v současnosti činí 3,8 miliardy dolarů ročně (asi 80 miliard korun).

Ještě dál šla demokratická poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová, výrazná tvář tzv. progresivního křídla demokratů. Ta na svém Twitteru zveřejnila záběr mrakodrapu v Gaze hroutícího se pod náporem izraelských bomb s komentářem: „Toto se děje s podporou Spojených států.“

Z druhé strany útočí na Bidena opoziční republikáni. Podle řady z nich byla Bidenova vlažná podpora Izraele v prvních týdnech prezidentství signálem pro Hamás a podobné, že si mohou dovolit na Izrael – nyní bez Trumpa v zádech – vystartovat. Někteří republikáni také urgují Bidena, aby zastavil jednání o jaderné dohodě s Íránem. Teherán je totiž zřejmě největším sponzorem Hamásu.

Násilí i na Západním břehu

Biden si od začátku konfliktu již třikrát telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, podle zveřejněných podrobností však nešel dál než k podpoře příměří s tím, že „Spojené státy spolu s Egyptem a dalšími intenzivně pracují na ukončení násilností“. Židé však zatím příměří odmítají s odůvodněním, že Izraeli se prý ještě nepodařilo nepřítele (tj. Hamás) dostatečně oslabit.

Zatímco násilnosti mezi židovskými a arabskými obyvateli, které v minulém týdnu paralyzovaly řadu etnicky smíšených lokalit na území Izraele, se v posledních dnech znatelně snížily, otevřela se včera nová „fronta“, a to na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.

Palestinské úřady totiž vyzvaly arabské obyvatelstvo ke generální stávce na protest proti Izraeli a většina tuto výzvu – na níž se vzácně shodly jinak konkurenční palestinské frakce Fatah a Hamás – podle všeho vyslyšela. Arabské firmy a obchody stejně jako úřady či školy zůstaly včera vesměs zavřené a na řadě míst se střetli palestinští demonstranti s izraelskými bezpečnostními silami. Nejméně jeden člověk z řad protestujících přišel následkem izraelské střelby o život, zraněných byla do úterního večera hlášena asi stovka.