Na palubě ruského batyskafu vypukl požár, zahynulo 14 lidí. Šlo prý o ponorku AS-12 na jaderný pohon

Moskva Na palubě ruského batyskafu, což je plavidlo určené k ponorům do velkých hloubek, zahynulo 14 lidí. Dnes to podle agentury TASS oznámilo ruské ministerstvo obrany s tím, že během incidentu, který se stal v pondělí, vypukl požár. Ministerstvo typ ponorky neuvedlo, podle informací ruského serveru RBC z armádních kruhů to byla AS-12 na jaderný pohon.

Batyskaf je nyní na základně v Severomorsku v Murmanské oblasti na severozápadě Ruska. Posádka podle ministerstva obrany prováděla vojenský průzkum v ruských teritoriálních vodách.

Prezident Vladimir Putin kvůli katastrofě zrušil účast na akci na podporu turistiky a místo toho se setkal s ministrem obrany Sergejem Šojguem. Podle agentury TASS mu nařídil, aby odletěl do Severomorsku a aby na místě zajistil zevrubné vyšetření příčin požáru a také poskytnutí pomoci pozůstalým. „Po návratu mi osobně podejte hlášení,“ nařídil Putin.

Požár podle ministerstva obrany uhasila posádka. Námořníci se ale nakonec otrávili zplodinami, dodal RBC. Nejhorší incident od roku 2008 USA a Rusko zahájily jednání o prodloužení smlouvy o omezení strategických zbraní, prohlásil Putin Požár podle ministerstva obrany uhasila posádka. Námořníci se ale nakonec otrávili zplodinami, dodal server RBC. V místních médiích se podle listu Kommersant objevily informace, že do vojenské nemocnice v Serveromorsku byli údajně přepraveni zranění, kteří požár přežili, čtyři či pět námořníků. Podle jiné verze, ze sociálních sítí, během požáru zahynul jediný důstojník, ostatní zemřeli cestou do nemocnice či v nemocnici. Server RBC označil incident za nejhorší, který se na podmořském plavidle stal od listopadu 2008. Tehdy na palubě ponorky Něrpa, kterou má nyní pronajaté indické námořnictvo, během zkušební plavby unikl jedovatý plyn z protipožárního zařízení a zabil 20 lidí.

Nejhorší katastrofu v moderních dějinách ruského námořnictva představovalo potopení jaderné ponorky Kursk během cvičení v Barentsově moři v srpnu 2000, které si vyžádalo životy 118 členů posádky. Podle vládní vyšetřovací komise katastrofu způsobil výbuch v jednom z torpédometů vinou úniku paliva z torpéda, po kterém následovala exploze dalších torpéd. Třiadvacet námořníků, kteří výbuchy přežili, se udusilo.