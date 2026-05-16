„Pro Rusy není žádné ponížení dost velké. Putin svým otrokům způsobuje jedno utrpení za druhým,“ stojí v příspěvku uživatele na síti X, který sdílel video z jedné z pláží na Ruskem okupovaném Krymu.
Záběry zachycují veliké kamenné jehlany, které se táhnou ve třech řadách podél celé délky jinak poklidně vyhlížející pláže Oleněvka. První dvě řady jsou také opatřeny provazy, které zamezují průchodu mezi nimi. Video u některých lidí vyvolalo otázky a spekulace.
„Jsem zmatený, co má tohle představovat?“ ptá se uživatel ve vlákně komentářů pod příspěvkem.
„Napadlo mě, že ty barikády tam možná postavili, aby zabránili přepravě z moře na pevninu nebo naopak, třeba vojenské přepravě jako v Normandii. Jestli je to jen proto, aby lidem zkazily dovolenou, je to neuvěřitelně malicherné. Ale to by taky sedělo,“ přemítá další komentář.
Podobná opevnění, kterým se také přezdívá „dračí zuby“, jsou častou formou protitankové obrany, kterou začaly armády využívat během druhé světové války. Jedná se o železobetonové překážky ve tvaru jehlanů, které mají nepřítele nasměrovat do vražedných zón, kde je poté eliminují protitankové zbraně. Hojně je využívalo Německo a od roku 2025 jsou také součástí strategie ukrajinské armády.
Již v druhé polovině dubna tohoto roku oznámil mluvčí ukrajinských obranných sil Vladislav Vološin, že Rusko zintenzivnilo zaminovávání pláží na pobřeží okupovaného Krymu. Celková délka této zóny je kolem 760 kilometrů a většina z ní už byla opatřena minami, řekl Vološin pro Kyiv Independent.
Rusko Krymský poloostrov Ukrajině zabralo na jaře 2014. Ruská armáda během celoplošné invaze na Ukrajinu, kterou zahájila v únoru 2022, z Krymu vede útoky proti sousední zemi. Ukrajinská armáda v odvetě opakovaně podniká proti tomuto území různé údery.