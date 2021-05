Na pozemku bývalé internátní školy v Kanadě našli ostatky přes 200 dětí, prý jde o nezaznamenaná úmrtí

Ottawa Na pozemku bývalé církevní internátní školy v Kanadě byly nalezeny ostatky 215 dětí, z nichž některým bylo v době úmrtí jen několik málo let. Informovala o tom agentura Reuters. Škola v Britské Kolumbii fungovala do roku 1978 a byla součástí systému, který odděloval děti kanadských indiánů od jejich rodičů. Před šesti lety zpráva kanadských úřadů označila tento systém, který fungoval do 90. let, za „kulturní genocidu“.

Běžkyně našla poblíž Písku ostatky 11 lidí, jde o lebky různého stáří i doby úmrtí Průzkum pozemku bývalé internátní školy ve městě Kamloops iniciovali zástupci komunity kanadských indiánů. Ti nechali pozemek zmapovat za použití speciálního radaru, který ostatky objevil. Podle zástupkyně komunity Rosanny Casimirové se jedná o nezaznamenaná úmrtí pohřešovaných dětí. „Nyní máme víc otázek než odpovědí,“ řekla kanadským médiím. Pozemek bude zkoumat také koroner.

Kanadský premiér Justin Trudeau označil objev za „bolestivou připomínku temné a hanebné kapitoly našich dějin“. Jeho předchůdce Stephen Harper se v roce 2008 původním obyvatelům z řad kanadských indiánů a Inuitů omluvil za útisk, kterému byli vystaveni ze strany kanadských úřadů. V Libyi našli ostatky Čecha a dalších cizinců. Byli uneseni roku 2015 během teroristického útoku Islámského státu Součástí tohoto útisku byl i systém internátních škol, které děti původních obyvatel byly nuceny navštěvovat. Školy fungovaly od druhé poloviny 19. století až do 90. let století minulého a většinou je řídila římskokatolická církev. Podle vyšetřovací zprávy kanadských úřadů bylo vystaveno na těchto školách ponižování, útlaku a násilí až 150 000 dětí. Během jejich fungování zahynulo nejméně 4100 dětí. Zpráva tento systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, označila za „kulturní genocidu“. Cílem bylo mimo jiné znemožnit předávání jazyka a kultury mezi generacemi původního obyvatelstva.