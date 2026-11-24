„Každé plavidlo pod ruskou vlajkou, cokoliv, co převáží zbraně nebo jakýkoli náklad, na který se vztahují sankce a který může obsahovat bůhvíco, je pro nás legitimním cílem v ruských teritoriálních nebo neutrálních vodách,“ řekl Zelenskyj.
Loď Sparta II směřovala z Petrohradu do ruské kaliningradské exklávy. Podle finské armády byla v sobotu zasažena v mezinárodních vodách západně od ruského ostrova Gogland pravděpodobně ukrajinskými drony a následně ji proud odnesl do finských vod.
Zelenskyj připustil, že útok mohl některé spojence Ukrajiny znepokojit.
Kreml v souvislosti s ním obvinil Ukrajinu z „teroristické činnosti“ a vyjádřil naději, že baltské státy přimějí Kyjev, aby s těmito praktikami přestal.
Finský premiér Petteri Orpo k incidentu uvedl, že rusko-ukrajinská válka se šíří do bezprostřední blízkosti Finska. Zdůraznil ale také, že Ukrajina má právo bránit se proti agresorovi.
Agentura Bloomberg píše, že nedokázala nezávisle ověřit tvrzení Zelenského, že loď převážela zbraně. Finská pobřežní stráž ale v sobotu informovala, že Sparta II je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že na její palubě je vojenský materiál.
Internetový portál estonské veřejnoprávní stanice ERR napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka Spartu II zařadila mezi lodě převážející zbraně a vojenskou techniku. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
Ukrajina se v pondělí přihlásila také k útoku na dvě ruské lodě u břehů severoafrické Libye. Šlo o korvetu Merkurij, kterou Zelenskyj označil za jednu z nejnovějších ruských lodí, a nákladní plavidlo Angara.