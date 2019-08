Na Sibiři hasiči dál bojují s plameny, většinu však nechávají být. Může za to pasivita úřadů, hlásí média

Oznámila to v pondělí agentura TASS s odvoláním na údaje od specializované státní agentury Avialesoochrana, zabývající se leteckou ochranou lesů.



V těžko dostupných a vzdálených místech na Sibiři současně podle agentury hoří lesy na ploše 1,2 milionu hektarů, což je plocha větší než Středočeský kraj. Ale tyto požáry se nehasí, protože náklady na hašení by podle úřadů byly vyšší než předpokládané škody.



Na přelomu července a srpna sibiřská tajga postupně hořela na ploše tří milionů hektarů, což zhruba odpovídá rozloze 40 procent Česka. Pomoc prezidentovi Vladimiru Putinovi tehdy telefonicky nabídl jeho americký protějšek Donald Trump. Dým z požárů dusí i vzdálená města za hranicemi Ruska, ekologové se obávají globálních následků sibiřských požárů, například rychlejšího tání arktického ledu.

Massive wildlife tragedy as bears and foxes flee taiga, while smaller animals suffocate in smoke. Predators seek food in villages all around Siberia as climate expert warns of worse fires each year due to soaring rise in temperatures, 10C above average. https://t.co/xGVmCYcVI9 pic.twitter.com/KhtRIRsOID